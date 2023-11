Questione stadio. Slitta ancora la vendita dei biglietti

Un tira e molla e una corsa contro il tempo per adeguare la gradinata in vista di Pisa-Brescia di sabato 25 novembre. Dopo la prima ‘fumata grigia’ di lunedì, quando la decisione sullo stato della gradinata è stata rinviata da parte della commissione provinciale di vigilanza, la nuova riunione inizialmente prevista per martedì, potrebbe svolgersi domani o addirittura venerdì. Non sono ancora stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dell’Arena Garibaldi affidati alla ditta Paolinelli costruzioni di San Giuliano Terme, per il risanamento delle parti in calcestruzzo, ma nonostante questo l’apertura della gradinata resta comunque in dubbio fino alla prossima riunione.

Perché questi nuovi dubbi considerando che, a tal proposito, erano stati installati dei teli bianchi di delimitazione tra la parte agibile e quella inagibile della parte interessata dai problemi e già in quella occasione era stato dato il via libera per l’apertura del settore per i 945 abbonati di gradinata? Le autorità competenti vogliono che sia tutto svolto nel pieno delle regole e a regola d’arte.

Infatti l’apertura della prevendita per la partita è slittata da ieri a oggi su Ticket One ma potrebbe esse aperta in un primo momento soltanto per i tifosi del Brescia che vorranno andare in Curva Sud, in attesa del via libera definitivo che arriverà soltanto dopo l’ultima riunione e gli ultimissimi sopralluoghi, a lavori ultimati, quand’anche le autorità competenti avranno fatto tutte le verifiche del caso. A questo si aggiunge la notizia di qualche giorno fa dell’affidamento delle indagini diagnostiche sullo stadio all’azienda milanese Tecnoindagini, che dovrà fare il check up completo dell’impianto per poi successivamente iniziare il progetto di riqualificazione completa e di risanamento dei gradoni dello Stadio Arena Garibaldi, previsto però solo nei prossimi mesi e al di fuori dell’attuale manutenzione straordinaria. Nel frattempo, come si apprende anche dalle note sull’albo pretorio del Comune di Pisa, l’amministrazione si è impegnata con la società concessionaria a garantire la sicurezza dell’impianto per lo svolgimento regolare delle partite di calcio del campionato di Serie B senza interruzione delle attività in calendario, pienamente allineato con il Pisa Sporting Club.

Michele Bufalino