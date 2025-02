Ribot Cup, il mito si rinnova a San Rossore. Sfida internazionale tra fantini emergenti

Approda all’ippodromo di San Rossore la XVII edizione della Ribot Cup, disfida internazionale fra giovani fruste emergenti. Molte delle edizioni trascorse hanno visto vincitori giovani jockey poi affermatisi ad alto livello in Italia e all’estero: Andrea Atzeni, Umberto Rispoli, Maxime Guyon, Pierre-Charles Boudot, Alberto Sanna, Cristian Demuro, Dario Di Tocco, Alexis Badel sono soltanto alcuni nomi. Anche l’edizione 2025 si disputerà su tre prove su distanze diverse (le corse saranno dedicate, secondo tradizione, ad Alex Piombo, Magistris, Scuola Allievi Fantini); gli ordini d’arrivo concorreranno alla classifica finale. I giovani fantini in gara saranno nove: due francesi, due inglesi, un irlandese, uno spagnolo, tre italiani. Se la Ribot Cup sarà un confronto fra le migliori giovani fruste europee, il clou tecnico della domenica ippica sarà il premio Stefano Cherchi, condizionata sui 1500 metri con sette cavalli al via. La corsa ricorda un giovane campione che trovò tragicamente la morte lo scorso anno in un incidente di corsa all’ippodromo di Camberra, in Australia, dove si era recato per una tournée dopo essersi trasferito dall’Italia stabilmente in Inghilterra. Cherchi, che aveva 23 anni, era uno dei più promettenti jockey europei. Sotto il profilo tecnico il pomeriggio si completa con due maiden. Tredici femmine si confronteranno sui 1500 metri del premio Studio Dimensione Impresa, noto studio associato di consulenza amministrativa, fiscale, tributaria, societaria, mentre l’altra maiden – sei cavalli, metri 1200 - è dedicata a Paolo Pampana, grande appassionato che fu anche fra i soci fondatori dell’Accademia dei Disuniti e del San Rossore Turf Club.

Il pomeriggio odierno sarà la prima data valida per l’accesso (biglietto d’ingresso 1 euro) degli abitanti dei 25 comuni che prenderanno parte il 30 marzo all’XI Palio dei Comuni. La registrazione delle presenze di oggi, sommate a quelle della domenica 16 marzo, contribuirà a stabilire la classifica per la quale i comuni potranno procedere alla scelta dei cavalli in occasione della dichiarazione dei partenti di venerdì 28 marzo. Oggi in pista anche le tradizionali corse dei cani. Si sfideranno due categorie: Whippet e razze generali (sponsor “Dall’Ape alla Zebra”). E per i più piccoli, zucchero filato a chi festeggerà il carnevale mentre al parco-giochi tornano i pony.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,53; questi i nostri favoriti: I corsa: Shark Alert, Maria Sole Ask the Dust; II: Beautiful Sara, Mister Empire; III: Lucky Love, Mount’s Girl, Rita Azaran; IV: Cochise Kid, Sunshine Day, Grey Hurricane; V: Local Girl, Vera Amicizia, Allocco; VI: Il Frantoio, Toussant; VII: Vienrose, Palais Monaco, Improvvisa.