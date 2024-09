Salernitana-Pisa 2-3: nerazzurri da soli al comando della classifica

Salerno, 15 settembre 2024 - Superba prova della squadra di Inzaghi che batte 2-3 la Salernitana in trasferta all'Arechi e adesso è sola al comando della Serie B. Per i nerazzurri doppietta di Bonfanti e gran gol di Tramoni a chiudere i conti. La 'partita-Odissea' è iniziata con due ore e mezza di ritardo a causa di un guasto al var. Di concerto con le due società, è stata fatta una nuova designazione arbitrale in emergenza: Matteo Gualtieri e Valerio Marini, da remoto, sono stati sostituiti dagli arbitri Fabio Maresca e Gianpiero Miele per fare da Var e Avar "on site".

PRIMO TEMPO - Il Pisa passa subito in vantaggio al 2' su contropiede grazie a un assist di Giovanni Bonfanti per Nicholas Bonfanti, che mette dentro la rete dell'1-0. Al 12' altra occasione per il Pisa con Tramoni che apre, su contropiede, per Beruatto e il numero 20 calcia velenosamente verso la porta avversaria costringendo alla respinta Sepe. Al 13' Semper toglie dalla porte una grande conclusione di Verde e il Pisa si salva. Poco dopo però la Salernitana sfonda ancora sulla destra e Tongya trova la rete del pareggio. Al 24' nuovo contropiede della squadra di Inzaghi con la regia di Marin, il cui ultimo passaggio arriva a Tramoni, ma la conclusione di quest'ultimo è fuori di poco. Al 35' altra azione di Tongya, incontenibile sulla sinistra, ma il suo tiro viene deviato sul palo da Semper e il Pisa si salva ancora. Verde poi ci prova direttamente da calcio d'angolo, ma la palla termina a lato. Al 37' Amatucci ruba palla a Marin e, dalla distanza, calcia verso la porta avversaria, ma debolmente. All'ultimo minuto del primo tempo viene assegnato un rigore per il Pisa a causa di un fallo di Verde su Beruatto ravvisato poi proprio dal var. Dal dischetto Nicholas Bonfanti segna la sua doppietta personale. Si va così all'intervallo.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con tre cambi tra le due squadre. I nerazzurri inseriscono Calabresi per l'ammonito Giovanni Bonfanti, mentre i padroni di casa l'ex Torregrossa e Braaf. Al 48' ancora Nicholas Bonfanti che, su contropiede, impegna Sepe, pronto alla respinta. Tocca poi anche a Piccinini entrare al posto di Abildgaard, anch'esso ammonito. Al 56' Torregrossa in torsione manda di poco alto sopra la traversa. Al 62' altro contropiede micidiale del Pisa. Lancio lungo per Tramoni che addomestica il pallone, super Bronn e con un destro a giro trafigge Sepe sotto la traversa per il 3-1. Il Pisa inserisce Angori per Beruatto e Hojholt per Touré con Piccini che, tatticamente, si va a posizionare sulla desta. Al 76' si tocca il flessore Marin ed è costretto ad uscire per infortunio muscolare. Al suo posto Inzaghi si copre e inserisce Rus. Braaf all'80 ci prova da fuori, ma è il primo tiro del secondo tempo per la Salernitana e termina alto sopra la traversa. All'87' azione prolungata dei padroni di casa con Stojanovic che ci prova dalla distanza, ma Semper respinge. Replica Braaf un minuto dopo, ma l'estremo difensore del Pisa fa sua la sfera bloccando a terra. Al 91' Piccinini da fuori sfiora il palo. Al 94' Moreo colpisce il pallone di mano e causa un rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Simy trasforma. Salernitana (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Hrustic (46' Braaf), Amatucci, Tello; Verde (65' Simy), Wlodarczyk (46' Torregrossa), Tongya (77' Dalmonte). A disp.: Fiorillo, Corriere, Velthuis, Ruggeri, Maggiore, Ghiglione, Jaroszynski, Sfait. All.: Martusciello.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti (46' Calabresi); Touré (63' Hojholt), Marin (77' Rus), Abildgaard (50' Piccinini), Beruatto (63' Angori); Moreo, Tramoni; N. Bonfanti. A disp.: Nicolas, Loria, Mlakar, Arena, Lind, Leoncini, Jevsenak. All.: Inzaghi.

Arbitro: Bonacina di Bergamo Reti: 2' N. Bonfanti, 13' Tongya, 45'+4' N. Bonfanti (rig), 62' Tramoni, 90'+4' Simy (rig.) Ammoniti: G. Bonfanti, Stojanovic, Verde, Abildgaard, Semper Note: Recupero 1' pt, 5' st