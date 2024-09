Salernitana-Pisa inizierà alle 17.30 a causa di un guasto al var

Pisa, 15 settembre 2024 - Due ore e mezza di ritardo. Salernitana-Pisa comincerà alle 17.30 a causa di un problema che ha afflitto il var. Ma cosa è successo esattamente? LA DINAMICA - I tecnici della Lega hanno cercato in tutte le maniere di ripristinare il collegamento. Inizialmente la partita è stata rinviata alle 15.30 e poi alle 15.45. Risolta la funzionalità del var però si è creato un nuovo problema e il segnale non è arrivato alla sede di Lissone, dove gli arbitri addetti al var e avar devono seguire il match per prendere in sala le loro decisioni. Nel frattempo le due squadre si sono rifiutate di giocare senza la moviola in campo, poiché ciò avrebbe portato ad eventuali ricorsi e alterato l'andamento della partita stessa, senza le tecnologie di cui beneficiano tutti gli altri campi. L'extrema ratio, per la Lega di Serie B, in accordo con le due squadre, è stato così quello di chiamare altri due arbitri campani, tra cui Fabio Maresca di Napoli, per poter gestire "on site" la partita. Inizierà ufficialmente tra un'ora, alle 17.30.

Michele Bufalino