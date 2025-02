San Piero. Suepr allenamento dopo il giusto riposo

"Voglio godermi a pieno questa vittoria fino a martedì, sennò corriamo sempre troppo" ha dichiarato Filippo Inzaghi al termine della partita contro la Juve Stabia. Due giorni per staccare la spina e ricaricare le pile in vista dei prossimi due impegni molto importanti, se non decisivi, per i nerazzurri. Si riaprono oggi pomeriggio i cancelli del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado, con il Pisa che darà il via alla "missione Sassuolo". Una settimana che prevederà sessioni di allenamento anche mercoledì, giovedì e venerdì, prima della partenza verso l’Emilia, per la partita di sabato 1 marzo alle 17:15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Uno stadio che, stando alle indiscrezioni, sarà tinto prevalentemente di neroazzurro, considerando le migliaia di persone che hanno intenzione di seguire la squadra di Inzaghi in trasferta per la sfida al vertice del campionato. La vendita dei biglietti aprirà oggi alle 15:30: 4mila i tagliandi riservati ai tifosi toscani: 20 euro il prezzo e nessuna restrizione e vincolo previsto dalle autorità. I biglietti sono acquistabili sul circuito VivaTicket fino alle 19 di venerdì 28 febbraio (ma anche in seguito sarà possibile usufruire del cambio nominativo). Lo staff nerazzurro continuerà a lavorare con il gruppo al completo: nessuno squalificato in vista della prossima partita, e l’unico obiettivo, a livello di elementi in rosa, è tentare il recupero dei due assenti nell’ultima sfida: Solbakken e Vignato.

Lorenzo Vero