Serie B: tre partite chiave per il titolo di campione d’inverno

Un trittico di partite imperdibile che indirizzerà, da qui a 10 giorni, il titolo di campione d’inverno e anche un’occhiatina al girone di ritorno, a partire dalla sfida del 29 dicembre contro la Sampdoria. Da ieri infatti sono stata rese note tutte le specifiche per la corsa al biglietto di ben tre partite. Già nella serata di martedì era emersa la determina dell’Osservatorio alle manifestazioni sportive che aveva dato carta bianca per la trasferta di Modena senza restrizioni. Nonostante i biglietti siano stati messi in vendita solo a 72 ore dal calcio di inizio del match di sabato, solo ieri sono stati venduti 1.500 biglietti di cui 980 per il settore ospiti.

Trasferta libera, anche se per decisione degli organi competenti i residenti della provincia di Pisa potranno acquistare i biglietti soltanto nel settore ospiti per la trasferta di Modena di sabato 21 alle 17.15. Il prezzo, per i supporter pisani, è di 20 euro più diritti di prevendita (tramite circuito Vivaticket) per un impianto che può ospitare fino a 3000 posti per gli ospiti. Chi vorrà accaparrarsi un biglietto potrà farlo entro le 19 di domani. In giornata è aperta anche la prevendita per il big match di Santo Stefano contro il Sassuolo, con il pranzo delle 12.30 che rischia di diventare indigesto, poiché coincidente con il calcio di inizio. Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori di 14 anni cui la società ha riservato 500 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento. Ha fatto sorridere in molti la restrizione riservata ai tifosi del Sassuolo che, per decisione degli organi competenti vede riservata ai soli residenti nella Regione Emilia Romagna l’acquisto solo nel settore ospiti.

Tra Pisa e Sassuolo infatti non solo non esiste rivalità, ma i supporter dei neroverdi sono la squadra con la media più bassa di spettatori in trasferta del campionato perché inferiore ai 150 tifosi a partita. Infine, per il match con la Sampdoria del 29 dicembre è stata annunciata la restrizione ai soli possessori della tessera del tifoso e si prevedono ben pochi tifosi per l’ultima trasferta del 2024.

Nel frattempo la squadra di Inzaghi si prepara al big match del Braglia di Modena con qualche buona notizia. Jan Mlakar oggi tornerà ad allenarsi. Il giocatore aveva recuperato, ma poi era stato vittima di un attacco influenzale, ma ora ha recuperato appieno. Bene anche il recupero di Leris che, secondo lo staff medico, si dovrebbe rivedere a marzo. Per il resto non ci sono state altre defezioni nel corso della settimana. Infine il nuovo presidente di Lega B Paolo Bedin, a Radio Sportiva, ha affrontato nuovamente l’argomento sulla possibile mancata disputa degli spareggi: "La Serie B è sempre stata imprevedibile e abbiamo tre squadre che stanno dimostrando di avere un passo diverso - dichiara Bedin -. Se lo manterranno o lo incrementeranno sarà per merito sportivo perché deve essere il primo principio che guida tutti i campionati".