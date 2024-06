Serie D. Sta nascendo un Tuttocuoio ambizioso

Sta nascendo un Tuttocuoio ambizioso? Sembrerebbe proprio di sì visti i movimenti che sta effettuando la presidente Paola Coia (nella foto), decisa ad onorare nel modo migliore il ritorno del club pontaegolese in serie D. Dopo la riconferma in panchina di Aldo Firicano, che ha guidato i neroverdi nelle ultime tre giornate di Eccellenza riuscendo a mantenere la vetta ereditata da Nicola Sena e prima ancora da Francesco Tavano, la presidente sta ingaggiando calciatori di valore per la categoria. I primi due sono gli argentini Franco Gabriel Veron, difensore classe 1995 (ex Sora) e Nicolas Francisco Lancioni, attaccante classe 1999, proveniente dal Budoni, squadra sarda ultima classificata – e quindi retrocessa – nel girone G. Nei giorni scorsi si son aggiunti altri due elementi, sempre nei due reparti, difesa e attacco: Alessandro Moretti, classe 1997, centrale del Chieri, compagine piemontese inserita nel girone A dove si è salvata ai playout e Marco Moras, classe 1995, reduce da un campionato con i veneti dell’Adriese chiuso all’ottavo posto, e attaccante di grande esperienza in categoria. Accanto ai nuovi c’erano già state le riconferme del portiere Niccolò Carcani classe 2002, dei centrocampisti Filippo Chiti, classe 1999 e Mattia Centonze, classe 2002, e dell’attaccante Gabriele Massaro (2002). Il primo passo obbligato sarà l’iscrizione al campionato, per la cui preparazione c’è tempo dall’8 al 12 luglio.

