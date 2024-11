Settore giovanile Pisa Sc, pioggia di risultati positivi per le squadre nerazzurre

Pisa, 11 novembre 2024 - Il fine settimana sportivo del Pisa Sporting Club ha regalato emozioni e risultati importanti per le squadre giovanili, impegnate su vari fronti. La Primavera dei nerazzurri, impegnata nella difficile trasferta contro il Bari, è riuscita a ottenere un pareggio a reti inviolate, continuando così la sua corsa nella zona playoff del girone B con il secondo risultato utile consecutivo. Un risultato prezioso che tiene alto il morale del gruppo e consente di restare in posizione utile per puntare in alto nel campionato di categoria.

Tra le squadre del settore maschile, il risultato più rilevante arriva dagli Under 17, che hanno conquistato una vittoria di misura, ma meritata, contro il Bologna. La squadra ha dimostrato solidità e capacità di gestione della partita, imponendosi su un avversario non facile. Gli Under 16 e Under 15, invece, non sono riusciti a portare a casa il risultato positivo, venendo sconfitti dai felsinei in casa.

Gli Under 14 hanno portato una ventata di soddisfazione superando lo Spezia con un netto 3-1, confermando il loro buon momento. Gli Under 13, sempre contro lo Spezia, hanno invece pareggiato 1-1 in una gara combattuta, mostrando una buona crescita e spirito di squadra.

Anche nel settore femminile, il Pisa Sporting Club può festeggiare diversi risultati positivi. La squadra Juniores ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 contro il Blues Pietrasanta, confermando il momento positivo e la determinazione delle ragazze. Vittoria convincente anche per le Under 17, che hanno superato il Bellaria con un secco 3-1. Il trionfo più ampio arriva dalle Under 15, che hanno travolto il Trebesto con un netto 7-0, dimostrando grande affiatamento e qualità in campo.

Le più piccole, tra cui le Under 12 e i Pulcini, hanno avuto risultati misti, ma anche queste formazioni sono in crescita, mostrando grinta e voglia di migliorare a ogni partita. Vediamo però nel dettaglio tutti i risultati del weekend di partite per settore maschile e femminile. Settore Maschile Primavera 2: Bari-Pisa 0-0 Under 17: Bologna-Pisa 0-1 Under 16: Pisa-Bologna 0-1 Under 15: Pisa-Bologna 0-2 Under 14: Pisa-Spezia 3-1 Under 13: Pisa-Spezia 1-1

Settore Femminile Juniores: Pisa-Blues Pietrasanta 2-1 Under 17: Pisa-Bellaria 3-1 Under 15: Trebesto-Pisa 0-7 Under 12: Scintilla-Pisa 1-1 Pulcini: Pisa-Mda 0-1 Michele Bufalino