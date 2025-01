Solbakken è fatta Visite mediche lunedì

di Michele Bufalino

La città è pronta ad accogliere "Il Freddo" di Hamar, Markus Solbakken. Il classe 2000 in forza allo Sparta Praga ha detto sì, così come la propria società, per un prestito con diritto di riscatto. Si parla di cifre addirittura superiori ai 2,5 milioni per il prezzo del cartellino del norvegese dalla Repubblica Ceca. Un’operazione importante per la dirigenza, per Davide Vaira e Giovanni Corrado, frutto di una trattativa che va avanti da almeno da un paio di settimane, con il Pisa che si è inserito sugli svedesi del Malmoe, bruciandoli. Solbakken sarà a Pisa lunedì per effettuare le visite mediche, poi bisognerà attendere il transfer internazionale, ma si chiude un altro colpo da Serie A di questo calciomercato, andando a pescare un giocatore che, fino a poche settimane fa, giocava in Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone e contro i campioni d’Inghilterra e del Mondo in carica del Manchester City. Importante acquisto che va a completare il centrocampo e ad alternarsi a Piccinini e Marin, in prospettiva per la massima serie. Anche Inzaghi è dello stesso parere, dalla conferenza stampa di ieri pomeriggio: "Solbakken è forte e speriamo che arrivi, sarebbe un altro acquisto di qualità fatto da questa società".

Resta da declinare adesso il discorso legato agli esterni. "Vogliamo un giocatore che sappia giocare principalmente a desta e che si possa adattare anche sulla sinistra e ogni giorno le trattative prendono direzioni diverse nel calcio", ha confermato il tecnico. Ieri infatti è stata una giornata complessa ed è emerso un vero e proprio intrigo di mercato sulla fascia. Il Pisa aveva virato deciso su Leonardo Sernicola della Cremonese e i grigiorossi non lo hanno convocato per la sfida di campionato di questo pomeriggio col Cosenza, anche se ufficialmente per "tendinopatia", ma il via libera della Cremonese, almeno fino a ieri sera, non è ancora arrivato. Così i dirigenti sono tornati sotto prepotentemente sulla pista Antonio Candela del Venezia. Dalla laguna infatti si parla di nuovi contatti tra le due società nelle ultime ore. La sensazione comunque è che la società nerazzurra dovrà aspettare la partita con la Salernitana per avere un nuovo esterno.

Il Pisa resta vigile ancora su Tyrique Mercera del Cambuur, così come su Luca Zanimacchia, sempre della Cremonese, ma più defilato, ma se la situazione esterni non si sbloccherà in tempi ragionevoli, potrebbe addirittura pensare di battere una nuova pista, non ancora nota. In uscita Nicholas Bonfanti balla tra Empoli, Venezia e Bari, ma per lui sarà addio: "Ci ha chiesto di valutare le offerte per lui - ha detto Inzaghi in conferenza stampa - e ha vicende più importanti a cui pensare, se sarà felice troverà la soluzione giusta. Ci ha chiesto un momento di riflessione e per quello che ci ha dato deve fare quello che si sente".