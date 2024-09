Stiamo arrivando. Stabia è già sold-out

E alla fine non servirà la tessera del tifoso. Questa la decisione delle autorità competenti che, al termine della riunione tenutasi nella giornata di mercoledì riguardante la sfida in programma allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia di domenica. Per Juve Stabia-Pisa, così non è stata applicata alcuna restrizione per accedere allo stadio, niente obbligo di tessera del tifoso, una paura crescente considerando soprattutto l’attesa della comunicazione della messa in vendita (solitamente attesa a inizio settimana), ma solamente il vincolo per quanto riguarda i residenti nella provincia di Pisa di poter acquistare i biglietti solamente nel settore ospiti. Comprensibile.

Meno comprensibile invece la linea delle varie autorità competenti: non chiara l’impostazione nel tracciare linee guida sulle varie restrizioni. Il ritardo nell’apertura della prevendita (avvenuta ieri alle 10 del mattino), oltre alla lunga trasferta verso la lontana Castellammare di Stabia, non ha però frenato l’entusiasmo dilagante dei tifosi del Pisa. Letteralmente invaso il sito del circuito ETES, dove è disponibile acquistare i biglietti (la prevendita rimarrà aperta fino alle 19 di sabato).

Dei trecento posti disponibili, però, oltre duecento sono stati acquistati nei primi minuti, lasciando davvero pochi sedili disponibili agli ultimi tifosi nerazzurri, e probabilmente nel momento in cui leggerete questo articolo saranno già stati acquistati. Il prezzo, comunque, è quello di 15 euro, oltre a due di prevendita. Altrettanto vero che la capienza riservata alla tifoseria ospite, soprattutto per una sfida di cartello come sarà quella di domenica pomeriggio, valida per la settima giornata di Serie B, considerando una capienza totale di 7624 posti. Insomma – per quanto disponibile – sarà quindi un esodo nerazzurro a Castellammare di Stabia, per la partita in programma alle ore 15. La speranza di molti tifosi (e addetti ai lavori) è che non vi siano ritardi per problematiche legate al var, come accaduto nell’ultima trasferta in Campania, a Salerno, di due settimane fa…