Sudoku-formazione "Giocheranno i migliori". Tutti a disposizione. E tornano Lind e Rus

Al via il trittico più complicato della stagione: la sfida alla Juve Stabia farà da antipasto alle portate seguenti, la doppia trasferta contro Sassuolo e Spezia. Dire "vietato sbagliare" suona pleonastico tanto è scontato. Seppur i risultati non sono incoraggianti (un punto in due partite), Filippo Inzaghi può sorridere, dato che avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi (esclusi Esteves e Leris, ovviamente), dopo mesi dove è stato chiamare a ottemperare a delle assenze. Oltre a loro, solo Solbakken e Vignato assenti, a causa il primo di problemi muscolari, il secondo alla caviglia. Per il resto, due i recuperi importanti: quello di Rus e Lind, rientrato dalla squalifica. L’attaccante danese, dopo la giornata di squalifica in seguito all’espulsione contro il Cittadella, e con l’allenamento svolto col caschetto protettivo, riprenderà il posto in attacco al posto di Meister. A supporto, ci sarà sicuramente Matteo Tramoni, alla ricerca di un gol che nel 2025 non è ancora arrivato. E poi? Se Inzaghi dovesse decidere di far riposare Moreo? Il numero 32 è uno dei veri stakanovisti nerazzurri: l’ultima volta in panchina risale alla sfida con il Cosenza del primo dicembre. Difficile pensare che in una sfida così importante il Pisa possa rinunciare a lui.

L’allenatore ha detto la sua: "Giocheranno i migliori". Anche perché ha scongiurato l’opzione del doppio trequartista, con Morutan e Tramoni in campo insieme. Il motivo? "Significherebbe sprecare un cambio" ha dichiarato l’allenatore. Non dimentichiamo che anche Meister è stato schierato lì in passato. Passando agli esterni, sulla corsia di destra sarà presente Touré, protagonista a Cesena (l’inerzia della partita è cambiata in seguito alla sua uscita). Maggiori dubbi per quanto riguarda la sinistra: Angori è apparso più sulle gambe e meno lucido nelle ultime uscite (è sempre in campo da otto partite consecutive), e chissà che non possa quantomeno iniziare dalla panchina, con Sernicola in campo da titolare. A centrocampo non ci sono dubbi riguardo la presenza di Marin. Più dubbi per quanto riguarda il compagno: Piccinini appare come il più accreditato, ma è buona anche la condizione di Hojholt e Abildgaard. E per la difesa? Non ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda il tandem inamovibile Caracciolo-Canestrelli, mentre rimane il ballottaggio per il terzo calciatore: Rus rientra dalla squalifica e potrebbe insediare Bonfanti. Per Calabresi è più probabile un ingresso a gara in corso. Anche se Inzaghi ha dichiarato, come suo solito, che le garanzie che riceve sono massime: "Tirerò una monetina!" ha dichiarato l’allenatore. Difficile pensare che sarà così. Pochi dubbi per quanto riguarda la porta, che continuerà a essere il regno di Semper.

Lorenzo Vero