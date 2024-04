Tommaso Barbieri: il fulcro della squadra del Pisa e il mistero sul suo futuro

La sua assenza si è fatta sentire e tanto nell’ultima partita. L’impatto sulla fascia destra (e non solo) di Tommaso Barbieri è sempre più fondamentale nel Pisa. Il numero 42 ha commentato la partita: "Siamo partiti bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo calato un po’ l’attenzione, ma alla fine siamo stati bravi a chiuderla". Adesso, con una salvezza seppur non aritmetica, ormai fatta, il pensiero è proiettato ai playoff, ma anche lui ha sviato la domanda, e ridendo ha risposto: "Dico lo stesso che hanno fatto Calabresi e Aquilani. Siamo concentrati sulle ultime partite". Giocatore probabilmente di copertina, Barbieri per il Pisa, ma il suo futuro non dipenderà dalla squadra nerazzurra, con la Juventus che gode della recompra: "Al momento non so ancora niente del mio futuro. Sono concentrato al cento per cento su chiudere al meglio la stagione al Pisa, pronto per dare il massimo".

LV