Toto-allenatore, incontro con Caserta. Al lavoro per Valoti, D’Alessandro e Barbieri

Tutto rimandato alla prossima settimana: la scelta del nuovo direttore sportivo e quella dell’allenatore del Pisa Sporting Club. Il weekend dei dirigenti nerazzurri sarà dedicato così alle riflessioni, in attesa di decidere il candidato migliore per la panchina e la cattedra di diesse. Dall’arrivo di Alexander Knaster sono stati giorni di contatti e appuntamenti, l’ultimo dei quali ha prodotto il nome di un nuovo candidato. Fabio Caserta, esonerato nei mesi scorsi dal Cosenza, infatti è il quarto tecnico che ha incontrato la proprietà, oltre a Pippo Inzaghi, William Viali del Cosenza e Massimo Donati del Legnago. Si tratterebbe però di un outsider in questo momento, perché su di lui è forte la Reggiana e in cima alle preferenze della società ci sarebbe principalmente Inzaghi, in attesa di una risposta da Pisa nei prossimi giorni, mentre da Formentera sta organizzando il suo matrimonio. In seconda battuta invece c’è Donati, apprezzatissimo per il suo lavoro al Legnago e individuato come un nome che potrebbe far ripartire il progetto biennale aprendo un nuovo ciclo.

Sul fronte direttore invece i nomi sono sempre quelli di Renzo Castagnini (Brescia), Giovanni Rossi (ex Sassuolo), Giuseppe Magalini (Catanzaro) e Mattia Baldini (ex Sampdoria). Il favorito in questo momento sembra essere Rossi, seguito a ruota da Castagnini e Magalini. Alcuni di questi allenatori e direttori sono in lizza anche per altre piazze, ma avrebbero dato la priorità al Pisa, di conseguenza una volta che sarà stata fatta la scelta da parte della società nerazzurra, si innescherà un effetto domino sul resto del campionato.

Niente sarà però deciso prima della risoluzione con Stefano Stefanelli, di fatto una formalità che sarà comunicata ufficialmente dal Pisa entro martedì 11 giugno, ma soprattutto della risoluzione con Alberto Aquilani. A quel punto inizierà il nuovo corso nerazzurro, per quello che potrebbe configurarsi come un nuovo progetto biennale.

In queste ore emergono soprattutto delle novità relativamente ai riscatti dei prestiti. Il Pisa avrebbe comunicato al Monza la volontà di non riscattare né Marco D’Alessandro, né Mattia Valoti. Per entrambi la società nerazzurra si riserverà di tornare al tavolo delle trattative nel corso dell’estate, cercando un accordo economico più vantaggioso con i brianzoli. Le cifre stabilite infatti erano di 500 mila euro per D’Alessandro e di 800 mila euro per il riscatto di Valoti. La società nerazzurra invece riscatterà Tommaso Barbieri dalla Juventus per 2,5 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe decidere di contro riscattarlo a 3,1 milioni.

Il terzino infatti ha attirato le attenzioni della Serie A su di lui e la Juventus sta valutando l’acquisto nell’ottica di una ulteriore cessione. Intanto i vertici della società nerazzurra stanno trascorrendo il fine settimana a Forte dei Marmi, dove in queste ore vengono prese la maggior parte delle decisioni. Oggi però Giovanni Corrado sarà presente a Carrara per seguire la finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Carrarese e Vicenza.