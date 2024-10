Tramoni, il grande enigma della settimana. Non è al meglio ma si punta al recupero totale

La prima settimana di allenamenti con la sosta per le nazionali è terminata portando alcune novità. L’attenzione massima resta per Matteo Tramoni, che ha calcato il campo in un impegno ufficiale per l’ultima volta il 21 settembre contro il Brescia. Restare in campo contro la volontà di sostituirlo di Inzaghi si è rivelata contro producente per il calciatore che ha aggravato un nascente problema muscolare agli adduttori. Il corso ha così saltato sia la gara di Coppa Italia col Cesena, sia la trasferta di Castellamare di Stabia, restando fuori dai radar ancora contro il Cesena in campionato. In questa settimana il giocatore ha svolto un po’ di lavoro differenziato, ma non è stato mai aggregato al gruppo. Il tecnico nerazzurro Inzaghi punta a reinserirlo alla ripresa degli allenamenti, ma Tramoni resterà il grande interrogativo della settimana. Staff medico e staff tecnico però hanno impostato un programma personalizzato per il giocatore, cucito su misura. Nei giorni scorsi infatti vi è stata la riatletizzazione e un percorso atletico, mentre il lavoro col gruppo è previsto per i prossimi giorni.

La sensazione però, visto che il tempo inizierà ad essere poco rispetto a chi ha già lavorato una settimana in più, è che il tecnico punterà sicuramente a convocarlo per la sfida contro il Sud Tirol di sabato 19 ottobre, ma non vi saranno ansie per far partire il giocatore titolare. Per il momento resta prematuro pronosticare se Tramoni potrà essere impiegato, ma sicuramente non sarà al 100% per la sfida. Nessun problema però per l’allenatore che, se dovrà scegliere di rischiarlo, potrebbe anche tenerlo nuovamente a riposo. L’ultimo match col Brescia infatti ha dato buone indicazioni e in questo momento, complice anche l’ottimo momento di Alessandro Arena, rischiare Tramoni per il tecnico non avrebbe senso. Contro il Sud Tirol inoltre rientrerà dalla squalifica anche Vignato e ci sarà una maggiore abbondanza nel reparto offensivo. Da segnalare anche un piccolo ‘caso’ relativo a Jan Mlakar. Per il calciatore, che era stato convocato con la Slovenia, il Pisa si aspettava un rientro anticipato. Era stato lo stesso Inzaghi a dichiararlo in conferenza stampa: "La convocazione di Mlakar è un pro forma. Andrà in Slovenia solo per tornare, non sta bene e non giocherà con la nazionale". Il giocatore però è rimasto in ritiro, anche se non è stato impiegato nel 3-0 inflitto ai connazionali dalla Norvegia e oggi sarà nuovamente in panchina contro il Kazakistan.

Rientrerà alla base presumibilmente mercoledì, costringendo lo staff a rivalutare le sue condizioni fisiche per poi rimanere ancora una volta fortemente in dubbio per la partita contro il Sud Tirol. Intanto domani la squadra tornerà al lavoro nel pomeriggio tra il centro Coni di Tirrenia e il centro sportivo di San Piero a Grado, dove verranno svolti tutti gli allenamenti della settimana.