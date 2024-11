Tris di Pippo per Shalom

di Michele Bufalino

Tre gol di Super Pippo. Una intera giornata ieri dedicata allo sport e alla solidarietà. Pisa capitale della beneficenza, dello spettacolo e della nazionale cantanti. All’Arena Garibaldi, davanti a oltre 6000 presenti, è andata in scena la Partita del Cuore 2024, quest’anno dedicata ai 50 anni del Movimento Shalom. "Metti in campo il cuore", questo il nome dell’evento. Due i momenti più importanti della giornata. Nel pomeriggio, all’Hotel Continental, la nazionale Cantanti e i rappresentanti di Shalom hanno suggellato il loro patto per il nuovo monitor magnetico donato all’Ospedale di Cisanello. Silvia Briani, direttrice dell’Aoup, ha ringraziato per l’iniziativa: "Abbiamo potuto così acquisire un monitor magnetico per la nuova risonanza di Cisanello. Siamo molto emozionati". Il ricavato della gara però servirà anche per costruire una scuola in Madagascar.

Tanti i campioni presenti, tra ex calciatori e rappresentanti del mondo dello spettacolo. Per il movimento Shalom sono scesi in campo anche gli ex calciatori Sergio Pellissier, Antonio Di Natale e Pippo Inzaghi, attuale tecnico nerazzurro, proprio lui su assist di Di Natale, ha fatto gol nei primi minuti mandando in visibilio il pubblico dell’Arena e poi altri due. La Nazionale Cantanti è stata denominata Next Gen, per aver schierato una squadra di nuova generazione, con i più seguiti. Da Rocco Hunt, passando per Il Tre, e ancora Aka7even, Maninni, Paolo Vallesi, Sandro Giacobbe, Cioffi fino ad Alessandro De Santis dei Santi Francesi. Enrico Ruggeri ha commentato così il ritorno in città della Nazionale Cantanti che mancava da Pisa dal 2017. "Siamo tornati dopo 7 anni con entusiasmo. Il gemellaggio con Shalom dura da anni. La partita questa volta l’hanno giocata i ragazzi, mentre la vecchia guardia è rimasta tra la panchina e le postazioni tv. Questa nazionale ormai ha più di 40 anni, un ideale passaggio di consegne e ricambio generazionale".

Anche Rocco Hunt ha ricordato la sfida del 2017: "Io sono l’anello di congiunzione tra la vecchia guardia e le nuove leve. Iniziai proprio da Pisa. La nazionale resta un simbolo anche per quanto riguarda la solidarietà e siamo sempre in prima linea per la comunità". Il pisano Ubaldo Pantani, imitatore e comico, è stato allenatore-giocatore della Next Gen: "Emozionante essere qui in triplice veste. Sono un comico prestato alla nazionale cantanti, che da tradizione ha un esponente del mondo dello spettacolo in squadra - scherza - Dico sempre, per fare una battuta, che sono il Roy Lovelock di questa squadra, non a caso. Sono l’allenatore della squadra Next Gen e poi, da calciatore e pisano, sono fiero di essere a casa mia, abitando a 300 metri dallo stadio". Tra i più giovani Alessandro De Santis dei Santi Francesi: "E’ pazzesco perché si realizza un piccolo sogno. Ho sempre giocato a calcio e incontrare grandi eroi del calcio come Inzaghi, ma anche far parte di questa squadra, è memorabile". Il fondatore del movimento Shalom Don Andrea Cristiani ha ringraziato tutti i presenti: "E’ stata una bella serata e siamo felici del successo di questo grande evento di solidarietà". La partita andrà in onda questa sera, in seconda serata, su Italia Uno. Tutti i particolari sull’edizione de La Nazione di domani.