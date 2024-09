Tutto fatto per il ritorno di Morutan al Pisa, domani le ultime visite, poi la firma

Pisa, 28 agosto 2024 - Tutto fatto per il grande ritorno di Olimpiu Morutan in nerazzurro. Il calciatore infatti domattina sarà a Pisa per la seconda parte delle visite mediche. In questi giorni infatti Morutan si trovava in Umbria per accertamenti sulle sue condizioni relativamente al recupero dall'infortunio di aprile, la lacerazione del tendine d'Achille, ma i controlli specialistici sono andati positivamente, come riferito questa mattina a La Nazione dal procuratore Ioan Becali. Ora le ultime visite programmate per domani, una formalità per il suo approdo a Pisa. LA FORMULA - Alla fine il Pisa Sporting Club si è accordato per un prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro e non pagherà per intero il suo ingaggio alla società di appartenenza. Morutan sarà pronto per giocare presumibilmente tra novembre e dicembre, mentre già da ottobre i medici hanno stabilito che potrà tornare in gruppo con il resto della squadra. Michele Bufalino