Ufficiale: Solbakken al Pisa in prestito con diritto di riscatto dallo Sparta Praga

Pisa, 22 gennaio 2025 - Markus Solbakken è un giocatore del Pisa. L'ufficialità è arrivata questo pomeriggio con una nota congiunta del Pisa e dello Sparta Praga, società detentrice del cartellino

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AC Sparta Praga (Repubblica Ceca) per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Markus Solbakken che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Centrocampista di nazionalità norvegese, classe 2000, Markus Solbakken ha debuttato ad appena sedici anni nella serie B norvegese con la maglia dell’HamKam; dopo aver collezionato oltre 100 presenze con i biancoverdi si è trasferito allo Stabaek dove ha messo a referto la prima presenze in Eliteserien (la massima serie norvegese) e dove si è definitivamente consacrato. Per lui infatti è arrivata prima la chiamata del Viking e quindi nel 2024 quella dello Sparta Praga, formazione con cui ha avuto modo di disputare da protagonista anche la Champions League (7 presenze tra qualificazioni e girone principale). Importante anche l’esperienza con le Nazionali norvegesi giovanili (34 presenze, 3 gol dall’Under 16 all’Under 21) fino al debutto nella Nazionale maggiore avvenuto nel 2023. Per Markus Solbakken inizia adesso l’avventura in serie B con la maglia nerazzurra; da parte nostra i migliori auspici per l’esperienza nel nostro Club.", scrive il Pisa Sporting Club. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro tra bonus vari.

Ieri il calciatore è arrivato da Praga all’aeroporto di Roma Fiumicino a fine mattinata, per poi dirigersi insieme con il Team Manager Ivan Sarra alla clinica e alle foto di rito. Solbakken è un calciatore che il Pisa ha seguito molto da vicino fin dall’estate 2023, con il Viking che aveva preferito tenerlo per poi cederlo solo nel gennaio 2024, dopo un altro tentativo del Pisa, ai cechi. I nerazzurri però non hanno mai smesso di seguirlo e Giovanni Corrado ha sempre voluto portare in porto l’affare, finalizzando stavolta l’operazione insieme al direttore sportivo Davide Vaira.