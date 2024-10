Una vittoria, due pareggi e una sconfitta per le giovanili del Pisa Sporting Club

Pisa, 1 ottobre 2024 - Una vittoria, due pareggi e una sconfitta per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club, impegnate nei vari campionati. PRIMAVERA (Pisa-Salernitana 3-0) - Una doppietta di Buffon (nella foto del Pisa SC il colpo di testa che ha portato uno dei due sigilli) ed un gol di Ferrari hanno spinto la Primavera del Pisa Sporting Club nel netto successo casalingo sulla Salernitana. Il risultato dei ragazzi di mister Innocenti vale sicuramente la copertina del weekend delle giovanili nerazzurre. UNDER 17 (Pisa-Carrarese 0-1) - Nei primi venti minuti entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni significative, mantenendo il risultato fermo sullo 0-0. La prima vera occasione arriva al 21' minuto di gioco, con il Pisa che si fa vedere in avanti. Novak, il numero 9, sfonda sulla fascia destra e serve un pallone invitante per Landucci, posizionato al centro dell'area. La conclusione del numero 11 pisano, però, è troppo centrale, permettendo al portiere della Carrarese, Bencaster, di bloccare senza troppi problemi. Il primo tempo si conclude senza reti. La partita sembra destinata a finire in parità, con le due squadre che continuano ad affrontarsi a viso aperto ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Tuttavia, tutto cambia al 76', quando la Carrarese ottiene una punizione dai 25 metri. L'ex giocatore dell'Empoli, Liberali, si incarica della battuta. Il suo tiro trova la deviazione decisiva di un difensore nella barriera, che mette fuori causa il portiere del Pisa, Luppichini, e porta in vantaggio la squadra ospite. UNDER 15 e 16 - Si segnalano però anche i due pareggi ottenuti contro il Genoa, in campo esterno, da Under 16 e Under 15, rispettivamente per 2-2 e 1-1.