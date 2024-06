Vacanze pisane Quando il relax è nerazzurro

Ultimi giorni di relax per i calciatori nerazzurri, ma anche per la società, prima di iniziare ufficialmente la stagione e ritrovarsi a Pisa, per fare il punto della situazione. Quasi tutti hanno scelto di rimanere con amici e famiglie, non disdegnando eventi mondani. Si parte proprio dal matrimonio, chiacchieratissimo, di Pippo Inzaghi a Formentera con la wedding planner Angela Robusti. Una cerimonia che avrà una sua replica proprio oggi sulla costiera amalfitana, prima che Inzaghi sposi anche il Pisa. Evento mondano d’eccezione invece per la famiglia Corrado, ospite di un mega evento con 700 invitati e fuochi d’artificio a Forte dei Marmi, per la festa d’inaugurazione dello stabilimento balneare Bagno Alpemare, di proprietà di Andrea Bocelli. Proprio quest’ultimo ha intrattenuto i presenti con i suoi successi. Alla festa si sono immortalati il presidente Giuseppe Corrado e sua figlia Matilde, azionista di Magico. Lontano dai riflettori invece Gaetano Masucci che ha deciso di passare in famiglia, ma anche con amici, questi giorni. Tano ha così ritrovato, con figli e consorte, anche Ciccio Lisi, con il quale si è fotografato insieme in uno dei tanti scatti di famiglia. Ex colleghi di spogliatoio rimasti grandi amici. Location esotica invece per le vacanze di Pietro Beruatto. Il terzino nerazzurro infatti si è recato in Sudafrica per un safari con la fidanzata, l’attrice Emma Valenti, insieme all’amico e difensore della Juventus Gianluca Frabotta e con la sua fidanzata. Tante foto in mezzo alla natura incontaminata dell’Africa a fare da sfondo ad un’avventura per ricaricare le batterie. In famiglia e con amici anche Antonio Caracciolo, insieme ai figli e alla moglie Maria Elena Evangelisti che, in questi giorni, ha festeggiato con il capitano il suo compleanno in Puglia. Caracciolo nel frattempo sta trattando il suo rinnovo contrattuale con la società nerazzurra. Relax al mare, rimasto in città per quasi tutto giugno, per Ernesto Torregrossa, assieme a tutta la famiglia. Uno scatto romantico insieme alla moglie Consuelo ha suggellato la loro vacanza. Solo lavoro infine per Giovanni Corrado, impegnato in Germania a seguire i calciatori nerazzurri Marius Marin, Adrian Rus e Jan Mlakar, alla rassegna calcistica degli Europei 2024.