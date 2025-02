Weekend delle giovanili nerazzurre: Buffon trascina la Primavera, risultati altalenanti

Pisa, 24 febbraio 2025 - Oltre alla Primavera, il weekend ha visto in campo tutte le altre formazioni giovanili nerazzurre, sia maschili che femminili, con risultati altalenanti.

Una Primavera Trascinante.

Un weekend di emozioni per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con la squadra Primavera che torna alla vittoria dopo sette giornate di digiuno grazie a una brillante prestazione di Buffon, autore di una doppietta decisiva nel 3-1 contro l’Ascoli. L’attaccante 17enne, figlio d’arte, ha confermato il suo talento, dimostrandosi una pedina fondamentale per la formazione di Innocenti. Dopo il vantaggio siglato al 46', Buffon ha raddoppiato pochi minuti più tardi, chiudendo virtualmente il match. Il tris di Casarosa ha poi messo in cassaforte i tre punti, nonostante il gol della bandiera dell’Ascoli e l’espulsione nel finale di Gorica.

Settore maschile: Under 14 e Under 16 ko, pari per l’Under 15

Tra i più piccoli, fine settimana amaro per le squadre giovanili del Pisa, che hanno raccolto una sola vittoria tra tutte le categorie. L’Under 16 è uscita sconfitta dal match contro la Carrarese per 3-1, senza riuscire a impensierire più di tanto gli avversari. Pareggio invece per l’Under 15, che ha strappato un buon 2-2 sempre contro la Carrarese, dimostrando carattere nel recuperare il risultato. Sconfitta di misura per l’Under 14, battuta 3-2 dall’Arezzo in un match combattuto fino all’ultimo minuto, mentre l’Under 13 ha chiuso con un pareggio per 2-2 sempre contro gli amaranto.

Settore femminile: il Pisa lotta, ma raccoglie poco

Anche il weekend delle squadre femminili nerazzurre è stato caratterizzato da risultati contrastanti. La Juniores ha ceduto il passo alla Rinascita Doccia per 3-1, così come l’Under 17, che ha lottato fino all’ultimo ma è stata battuta in casa dal Bologna per 2-1. Un buon punto lo ha conquistato invece l’Under 15, che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Grosseto, mentre l’Under 12 è incappata in una sconfitta pesante contro il San Giuliano, che ha vinto per 5-2. Anche i Pulcini hanno dovuto cedere il passo al Monteserra, che si è imposto per 4-1.