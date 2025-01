Weekend di luci e ombre per il settore giovanile del Pisa

Pisa, 27 gennaio 2025 – Un fine settimana dai risultati contrastanti per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club. Se gli Under 13 hanno regalato una prestazione di altissimo livello, imponendosi con un netto 4-1 in casa della Sampdoria, le squadre Primavera e Under 17 maschili e femminili hanno affrontato sconfitte e pareggi che hanno lasciato un sapore amaro.

Under 13 sugli scudi, mentre l’Under 17 inciampa. La nota positiva del weekend arriva dagli Under 13, protagonisti di una prestazione brillante contro la Sampdoria. I giovani nerazzurri hanno dominato la partita, imponendosi per 4-1 e mettendo in mostra un gioco convincente e dinamico. Diverso l’esito per l’Under 17, che è uscita sconfitta 2-0 dalla trasferta contro il Cesena. Una partita difficile, nella quale i ragazzi nerazzurri hanno faticato a creare pericoli, subendo invece l’iniziativa degli avversari.

Femminile tra pareggi e sfortuna. Nel settore femminile, la Juniores ha incassato una sconfitta di misura contro lo Zenith Prato (1-0), mentre l’Under 17 ha ottenuto un pareggio emozionante in casa del Riccione, chiudendo sul 3-3. Anche le più giovani dell’Under 12 hanno conquistato un pareggio casalingo, chiudendo 2-2 contro l’Atletico Lucca.

La Primavera, infine, si arrende al Benevento. La sfida della Primavera contro il Benevento è stata tra le più combattute del weekend per i colori nerazzurri. I ragazzi allenati da Innocenti sono usciti sconfitti per 2-1 sul campo dell’Avellola, dopo una gara che ha visto la doppietta di Francescotti decidere l’incontro. Nonostante un primo tempo equilibrato, nel quale il portiere nerazzurro Giuliani si è distinto con due interventi decisivi, la ripresa è stata caratterizzata da un inizio fulminante dei campani. Il Benevento è passato in vantaggio al 48’, con Francescotti abile a finalizzare una delle prime occasioni della ripresa. Cinque minuti dopo, lo stesso attaccante ha raddoppiato con una conclusione precisa. Il Pisa ha risposto con Frosali al 64’, ma l’espulsione di Casarosa al 51’ del secondo tempo ha complicato i piani di rimonta. Nonostante un forcing finale, culminato in un’occasione per Battista all’80’, i nerazzurri non sono riusciti a trovare il pari. Decisamente non un momento decisivo per la squadra che è stata riassorbita a metà classifica.