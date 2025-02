Weekend dorato per i nerazzurri. Aumenta il distacco con le altre

di Michele Bufalino

Meglio di così proprio non poteva andare il weekend calcistico nerazzurro, con la squadra di Inzaghi che si presenta al doppio scontro al vertice nelle migliori condizioni possibili. Alla vittoria dello Sporting Club sulla Juve Stabia e al pareggio del Sassuolo si è aggiunta ieri anche la sconfitta dello Spezia in casa contro il Catanzaro per 0-1. Con questi risultati i nerazzurri rosicchiano rispettivamente due e tre punti nei confronti delle avversarie dirette. Il risultato infatti ha determinato la nuova classifica, con i pisani che conservano, con 57 punti, ben sette lunghezze di vantaggio sui liguri, fermi a quota 50, mentre il Catanzaro ha superato la Cremonese al quarto posto, a quota 42 punti, ben 15 di distacco dalla squadra di Inzaghi.

La sconfitta dello Spezia potrebbe lasciare inoltre diversi strascichi perché la squadra di D’Angelo ha concluso la partita in dieci uomini con una grave espulsione del nuovo acquisto Lapadula, cacciato dall’arbitro dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo a causa di un intervento col piede a martello nei confronti di un avversario, ma lo stesso numero 10 spezzino è stato anche portato via a braccio dai sanitari fuori dal campo, accusando un infortunio tutto da valutare. Lapadula, infortunato o meno, rischia anche due giornate di squalifica e potrebbe saltare proprio lo scontro col Pisa del 9 marzo. Inoltre anche Mateju sarà squalificato per il prossimo turno, poiché ammonito in diffida.

Inzaghi non potrebbe chiedere di meglio, perché i suoi ragazzi adesso potranno preparare questo doppio incontro senza pressioni, sapendo di non essere favoriti con il Sassuolo, non avendo niente da perdere, quantificando in punti ben due partite e mezzo di vantaggio sullo Spezia. La parola d’ordine? Tranquillità, con la consapevolezza che, anche perdendo i prossimi due scontri diretti, Inzaghi resterà al secondo posto con almeno un punto di vantaggio, nella peggiore delle ipotesi. Inoltre, il vantaggio verso la quarta classifica, il Catanzaro, è di 15 punti e, se rimanesse così a fine stagione, anche se il Pisa dovesse essere sopravanzato in classifica dallo Spezia, mantenendo lo stesso ritmo di chi lotta per il quarto posto, avrebbe la sicurezza di non disputare i playoff.

I ragazzi di Inzaghi si ritroveranno domani pomeriggio a San Piero a Grado dopo due giorni di riposo, permettendo così di lavorare al meglio in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, a quota 62 e avanti di cinque punti sui nerazzurri. Per lo Spezia invece l’appuntamento sarà contro il Sud Tirol in trasferta, contro una squadra che non sarà un cliente facile perché invischiata in piena lotta per non retrocedere, a cavallo tra la zona playout e quella salvezza. Un calendario che inoltre non aiuterà i bianconeri, poiché non solo hanno disputato uno dei posticipi domenicali, ma avranno solo quattro giorni per preparare la gara di venerdì sera con il Sud Tirol, mentre il Pisa giocherà di sabato col Sassuolo.