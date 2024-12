Pistoiese in inferiorità numerica cede 2-0 al Forlì

Pistoia, 8 dicembre 2024 – Esame di maturità fallito. La Pistoiese perde 2-0 al “Melani” contro il Forlì neo co-capolista, nella quindicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. La squadra arancione, in inferiorità numerica dal 28’ del primo tempo, è ora sesta in classifica con 25 punti, a – 3 dai playoff e a – 8 dalla vetta, occupata come anticipato dal Forlì e dal Tau a quota 33. Domenica prossima gli arancioni giocheranno al “Biavati” di Bologna contro il Corticella, formazione non trascendentale.

Una prova da applausi quella del Forlì: da grande squadra. Sino all’episodio che ha condizionato la gara, la Pistoiese ci aveva provato, con notevole generosità. La squadra di casa, infatti, aveva tenuto le redini del gioco, rendendosi pericolosa in un paio di circostanze. Dopo sessanta secondi, l’occasione di passare in vantaggio: il rasoterra di Greselin a portiere battuto si è infranto sul palo. Al 12’, poi, è stato Pinzauti a provarci, con una pregevole iniziativa personale: il suo diagonale di sinistro è terminato di poco a lato.

Al 28’, come detto, la svolta dell’incontro: bel lancio di Farinelli per Petrelli, che fila via verso la porta orange: il portiere Cecchini esce dalla propria area, finendo col travolgere l’attaccante biancorosso: inevitabile il calcio di punizione e il cartellino rosso per l’estremo difensore arancione. E proprio sul susseguente calcio piazzato, è Petrelli a siglare la rete del vantaggio forlivese con un potente e preciso destro che non dà scampo a Valentini, nel frattempo subentrato a Maldonado.

Con la Pistoiese in inferiorità numerica, il Forlì diventa padrone del campo. Anche se i padroni di casa tentano, di tanto in tanto, di affacciarsi in avanti, specie con Larhrib. Al 20’ della ripresa, gli ospiti mettono il sigillo al confronto: Macrì penetra nei sedici metri e batte a rete col destro, Valentini respinge con un colpo di reni, ma non può nulla sul tap-in di Graziani. Il torneo è lungo e sperare non costa niente: una mano arriverà dal mercato.

PISTOIESE-FORLI’ 0-2, IL TABELLINO

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi; Cuomo (23’ st Stickler), Greselin, Maldonado (29’ pt Valentini), Basanisi (35’ st Grilli), Maloku (35’ st Balleello); Sparacello, Pinzauti (6’ st Larhrib). A disposizione: Lo Piano, Dibenedetto, Paci, Foresta. Allenatore: Villa.

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Drudi, Graziani (45’ st Visani); Campagna (36’ st Saporetti), Menarini, Gaiola; Farinelli (49’ st Valentini Filippo), Petrelli (38’ st Okitokandjo), Macrì (44’ st Lombardi). A disposizione: Zamagni, Rossi, Eleonori, Masini. Allenatore: Miramari.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno.

MARCATORI: 31’ pt Petrelli; 20’ st Graziani.

NOTE: giornata ventosa e piovosa. Espulso Cecchini al 28’ pt. Angoli 6-2. Ammoniti: Accardi, Gaiola, Basanisi, Mazzei, Menarini, Drudi. Recupero 4’, 4’.

G.B.