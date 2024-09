Pistoiese, timidi passi avanti: prima vittoria in D a Bologna col Progresso

Bologna 22 settembre 2024 – La Pistoiese coglie il primo successo stagionale nel campionato di serie D, espugnando il campo del Progresso: 2-0 siglato nella ripresa da Sparacello e Basanisi. Primi tre punti per gli arancioni giunti al termine di una gara dai due volti: malino nella prima frazione di gioco, meglio nella seconda, quando i bolognesi sono rimasti in nove unità per le espulsioni di Maltoni e Ferraresi. Dopo la falsa partenza nel torneo (un pari a Fiorenzuola e la sconfitta interna con il Cittadella Vis Modena), il tecnico Giacomarro stravolge l’undici di partenza: contro il Progresso fanalino di coda della classifica urge la vittoria.

Primo tempo da dimenticare: ritmo lento, squadre che pensano innanzitutto a non subire e giochicchiano a metà campo. Rare le iniziative offensive. È la Pistoiese, comunque, a farsi preferire, anche in virtù di un maggior tasso tecnico. Sul taccuino, resta poco. All’12 Sparacello va via sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e crossa: al centro a Tascini non riesce la deviazione vincente. Al 29’ Bertolo mette in mezzo di testa, ma né Polvani né Kharmoud riescono a rendersi pericolosi nei sedici metri e mezzo.

Al 36’ Diodato tenta il pallonetto dai 22 metri, mettendo in seria difficoltà Cheli, fuori dalla porta: con un colpo di reni il portiere alza il pallone sopra la traversa. Inizio di ripresa a tinte arancioni: al 4’ la Pistoiese, infatti, passa in vantaggio con il tap-in di Sparacello, dopo un’azione combinata tra Tascini e Basanisi, cui va il merito dell’assist. Al 35’ conclusione di Greselin e presunto fallo di mano di un difensore in area di rigore (ma l’arbitro lascia correre). Al 39’ Cardella prova il destro, che si perde a fondo campo.

Al 45’ Cecchini, colpito poco prima da crampi, evita la capitolazione, respingendo un insidioso piazzato di Selleri. Al 47’ spunto di Dibenedetto sulla sinistra, chiusura vincente di Basanisi sulla destra e raddoppio arancione. La Pistoiese può tirare un sospiro di sollievo: domenica prossima, in casa contro il superfavorito (alla promozione) Ravenna, potrà giocare con maggiore tranquillità.

PROGRESSO-PISTOIESE 0-2, IL TABELLINO

PROGRESSO (3-4-3): Cheli; Ben Saed Yassine, Cestaro, Ferraresi; Mele, Sansò (40’ st Corzani), Stellacci (6’ st Carrozza), Cocchi (14’ st Florentine); Matta (40’ st Pizzirani), Maltoni, Selleri. A disposizione: Roccia, Finessi, Cavazza, Gian, Ghebreselassie. Allenatore: Marchini.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Kharmoud (36’ st Caponi), Basanisi, Grilli (36’ st Dibenedetto), Greselin, Diodato (23’ st Cuomo); Tascini (23’ st Cardella), Sparacello (48’ st Balleello). A disposizione: Lagonigro, Lollo, Mazzei, Larhrib. Allenatore: Giacomarro.

ARBITRO: Eremitaggio di Ancona.

MARCATORI: 4’ Sparacello, 47’ st Basanisi.

NOTE: pomeriggio sereno. Espulsi: 30’ st Maltoni rosso diretto; 33’ st Ferraresi per somma di ammonizioni. Ammoniti: Stellacci, Grilli, Corzani, Angoli: 3-7. Recupero: 1’, 5’.

Gianluca Barni