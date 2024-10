Pistoiese, vittoria di misura col Tuttocuoio al "Melani"

Pistoia, 13 ottobre 2024 – La Pistoiese regola 1-0 il Tuttocuoio e resta a -7 dalla capolista Tau. La sesta giornata del campionato di serie D vede gli arancioni vittoriosi, ma con gli stessi problemi di sempre: il gioco, non particolarmente brillante (per adoperare un eufemismo). Ma tant’è, il risultato, la vittoria, è arrivato. Partita equilibrata. Al 3’ Cardella ci prova direttamente su calcio piazzato dai 24 metri: Carcani è abile a deviare il pallone, indirizzato all’angolino basso alla sinistra del portiere, in calcio d’angolo.

Al 17’ un difensore ospite stoppa Kharmoud a 3 metri dalla linea di porta: occasione sventata. Al 20’ errore colossale di Polvani in fase di avvio d’azione (sbaglia il passaggio a Donida nella sua area), ma Massaro non riesce a trasformare da posizione favorevole. Al 33’ è ancora Cardella, e sempre su punizione (stavolta dai 27 metri), a rendersi insidioso: l’attaccante colpisce il palo alla destra dell’estremo difensore. Neppure sessanta secondi più tardi, in area Haka spara alle stelle di controbalzo un buon pallone.

Al 41’ il Tuttocuoio recupera una palla a metà campo e parte in contropiede: Massaro si presenta a tu per tu con Cecchini, ma il suo diagonale termina mestamente a fondo campo. Due minuti dopo è Moretti ad avere la palla-gol: meglio dimenticarsi della conclusione. Avvio di ripresa con il Tuttocuoio ancora in avanti: al 2’ una inzuccata di Massaro, però, non spaventa Cecchini. Al 10’ Pistoiese vicina al vantaggio con una discesa di Grilli: il tiro da pochi passi è messo in corner da Carcani.

Sull’angolo di Caponi, gli arancioni passano in vantaggio: è Pinzauti, appena entrato in campo, a deviare il pallone in porta di polpaccio. Al 18’, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Salto in rovesciata sfiora il pari. Al 20’, un’altra leggerezza di Polvani consente a Massaro di involarsi verso la porta, ma Cecchini rimedia uscendo alla disperata. Al 25’ una conclusione di Lorenzini costringe Cecchini a distendersi sul terreno di gioco: sfera in angolo.

Al 29’ rigore in movimento di Massaro dai 14 metri, ma il tiro è telefonato. Al 35’ Pinzauti si mette in proprio, fa fuori un paio di avversari, si porta in posizione centrale e calcia appena entro area: il tiro finisce sopra la traversa. La Pistoiese vince, nonostante l’inferiorità numerica nel finale di gara, ma il Tuttocuoio non demerita.

PISTOIESE-TUTTOCUOIO 1-0, IL TABELLINO

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Diodato (9’ st Cuomo), Kharmoud, Caponi (19’ st Lauria), Greselin, Di Benedetto (1’ st Grilli); Cardella (28’ st Mazzei), Sparacello (9’ st Pinzauti). A disposizione: Lagonigro, Basanisi, Tascini, Balleello. Allenatore. Giacomarro.

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Varon, Moretti, Salto; Haka, Centonze (31’ st Salvatore), Fino, Russo (36’ st Pisco), Lorenzini; Di Natale (13’ st Benericetti), Massaro. A disposizione: Dainelli, Bardini, Del Rosso, Contipelli, Beghetto, Ciotola. Allenatore: Firicano.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

MARCATORE: 11’ st Pinzauti.

NOTE: giornata coperta, spettatori 1429. Espulso al 27’ st Kharmoud per somma di ammonizioni. Ammoniti: Varon, Fino, Pinzauti, Lauria, Cecchini, Giacomarro. Angoli: 8-5. Recupero: 0’, 5’.

Gianluca Barni