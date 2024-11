Pistoiese nelle mani di due ex arancioni: Villa e Collacchioni

Pistoia, 5 novembre 2024 – Per lottare al vertice, la Football Club Pistoiese ha scelto due vecchie conoscenze arancioni: Alberto Villa e Lorenzo Collacchioni, che saranno rispettivamente l’allenatore della prima squadra e il suo vice allenatore. In un comunicato stampa, la società presieduta dall’imprenditore Sergio Iorio li definisce “due bandiere arancioni alla guida della Pistoiese”. Alberto Villa, originario di Soresina, ha vestito la maglia arancione da calciatore tra il 2002 e il 2005.

Da tecnico, il 45enne ha incominciato in qualità di vice al Carpi, alla Viterbese e al Catanzaro, per poi guidare da capo coach Pergolettese e Virtus Francavilla. L’ultima esperienza in panchina, è proprio quella alla Virtus Francavilla, in serie C, conclusasi lo scorso giugno. Al suo fianco, in qualità di allenatore in seconda, ci sarà Lorenzo Collacchioni. Nato a Firenze, Collacchioni ha indossato la casacca orange in due fasi della propria trafila di giocatore: la prima dal 2002 al 2007, la seconda dal 2012 al 2014.

La FC Pistoiese, quindi, riparte da due ex arancioni rimasti nel cuore dei tifosi per le gesta compiute sul rettangolo verde dello stadio Marcello Melani. Villa e Collacchioni, che conoscono bene la città, il valore e il peso della maglia arancione, sono chiamati a scrivere un nuovo capitolo della loro storia in orange, dirigendo la prima squadra dalla panchina.

Partono dall’attuale sesto posto nella classifica del girone D del campionato di serie D: il trainer appena esonerato, Domenico Giacomarro, ha lasciato loro in dote 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, con 12 reti segnate e 7 subite. Il tempo scorre inesorabile: oggi pomeriggio, dalle 15 al campo Turchi di Pistoia, prima seduta d’allenamento; domenica prossima 10 novembre allo stadio Marcello Melani di Pistoia arriverà l’accreditato alla promozione (ma in ritardo come la Pistoiese) Piacenza, nono a quota 14: fischio d’inizio alle 14.30. Urge iniziare col piede giusto, la vittoria.

