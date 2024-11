Pistoiese, esonerato Giacomarro: Villa, Baiano e Graffiedi i nomi per sostituirlo

Pistoia, 4 novembre 2024 – Il pareggio (1-1) di Imola è costato la panchina della pistoiese al tecnico Domenico Giacomarro. Dopo il silenzio stampa del post gara, voluto dalla società e comunicato ai mass media dal direttore sportivo Massimo Taibi, la dirigenza arancione ha emesso il seguente comunicato stampa. “La società FC Pistoiese comunica con rammarico l’esonero di mister Domenico Giacomarro. A lui e al suo vice, Felice Ragone, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi mesi. Il club, salutando il tecnico, intende augurare a Domenico Giacomarro e a Felice Ragone il meglio per il futuro professionale. La società, parallelamente, comunicherà presto il nome del nuovo allenatore della prima squadra”.

Giacomarro lascia la Pistoiese al sesto posto (con 16 punti) della classifica del girone D del campionato di serie D, quindi fuori dalla zona-playoff e con le dirette inseguitrici Tuttocuoio (16) e Imolese (15) con una partita in meno disputata. Sedici punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, con 12 reti segnate e 7 subite. E domenica prossima allo stadio Marcello Melani di Pistoia arriverà l’accreditato Piacenza, nono a quota 14 (fischio d’inizio alle 14.30).

Candidati a rilevare Giacomarro, gli ex calciatori arancioni, oggi allenatori, Alberto Villa, Ciccio Baiano e Mattia Graffiedi. Villa sarebbe al momento in vantaggio. Ex attaccante classe 1979, originario di Soresina, vestì la casacca dell’Olandesina tra il 2002 e il 2005. L’ultima esperienza da allenatore, alla Virtus Francavilla (in due riprese: tra giugno e novembre 2023 e febbraio e giugno 2024).

Ciccio Baiano giocò nella Pistoiese in serie B all’inizio degli anni Duemila (2000-2002, 58 presenze e 22 gol) ed è legato all’attuale dirigenza orange, visto che nella scorsa stagione era allenatore dell’Aglianese (era presente in tribuna a Prato, all’ultimo derby). Graffiedi, ex promessa del Milan, è reduce dall’esperienza al Forlì conclusasi nel mese di maggio 2023. Curiosità: tutti e tre sono stati attaccanti. Che il presidente Sergio Iorio voglia un calcio maggiormente offensivo?