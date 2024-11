Conference, Apoel-Fiorentina: i viola cercano il tris europeo. Palladino, scelte da turnover

Firenze, 5 novembre 2024 – Sarà il francese François Letexier ad arbitrare Apoel Nicosia- Fiorentina per il terzo turno di Conference League. Il match si giocherà giovedì 7 novembre ore 21 al GSP stadium di Nicosia a Cipro.

I viola arrivano a questa sfida (la terza del girone di Conference League) a punteggio pieno dopo aver battuto i gallesi del The New Saints a Firenze e il San Gallo in Svizzera. In più, con il successo di domenica scorsa in casa del Torino, i gigliati hanno raggiunto la settima vittoria consecutiva. Siccome domenica 10 si gioca (al “Franchi” arriva il Verona, ore 15) Raffaele Palladino con tutta probabilità darà spazio a chi ha giocato meno: da Terracciano in porta; in difesa Kayode, Biraghi, Quarta e Moreno; a centrocampo Mandragora, in attacco Kouame. Ovviamente, si tratta di giocatori ai quali va la fiducia di Palladino e comunque bisogna far tirare il fiato a chi gioca di più.

Nonostante la modestia dell’avversario (il calcio cipriota non è certo ai vertici di quello europeo, ma è pur vero che l’Apoel è la squadra più titolata del suo Paese con 29 campionati ciprioti, 21 Coppe di Cipro e 15 Supercoppe di Cipro) si tratta di una trasferta da non prendere sotto gamba, evitando il rischio di figuraccia. Ma la Fiorentina in questo momento ha una grande concentrazione e intensità agonistica.