Fiorentina-New Saints: probabili formazioni

Firenze, 3 ottobre 2024 – In una serata piovosa la Fiorentina fa il suo esordio nel girone di Conference League contro i gallesi del The New Saints. Un impegno sulla carta abbordabile, ma mai dare nulla per scontato soprattutto in Europa. Formazione viola con molti giocatori che hanno giocato poco finora.

15:53 Meteo Continua a piovere su Firenze e non dà l'idea di voler smettere 15:18 Probabili formazioni FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 22 Moreno, 3 Biraghi; 2 Dodo, 24 Richardson, 29 Adli, 65 Parisi; 11 Ikoné, 7 Sottil; 9 Beltran. A disposizione: 43 De Gea, 30 Martinelli, 60 Kouadio, 61 Baroncelli, 4 Bove, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 21 Gosens, 23 Colpani, 10 Gudmundsson, 99 Kouame, 20 Kean. Allenatore: Palladino. THE NEW SAINTS (4-3-3): 25 Roberts; 7 Daniels, 22 Davies, 6 Bodenham, 10 Redmond; 18 Holden, 14 Williams, 21 Smith; 17 Williams, 15 Oteh, 20 Bradley. A disposizione: 13 Karolak, 12 Hudson, 33 Doforo, 19 Clark, 8 Brobbel, 28 Wilson, 9 McManus. Allenatore: Harrison.