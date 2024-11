Torino-Fiorentina 0-1: un gol di Kean e il sogno continua. Viola a tre punti dalla vetta

Firenze, 3 novembre 2024 - Non si ferma il volo della Fiorentina, che vince la settima partita consecutiva, la seconda in trasferta per 1-0 nel giro di quattro giorni. All'Olimpico Grande Torino decide una rete di Kean in chiusura di primo tempo. Nella ripresa viola anche fortunati con il palo colpito da Pedersen. Un legno anche per Mandragora su punizione. Fiorentina al secondo posto a quota 22 punti in classifica, a tre distanze dal Napoli capolista ed a parimerito con l'Atalanta.

Palladino stavolta non si affida alle rotazioni e conferma nove undicesimi della squadra che ha vinto a Marassi. Le novità sono rappresentate da Comuzzo al centro della difesa e da Kean in posizione di centravanti. Il Toro parte aggressivo, richiesta precisa di Vanoli dopo gli avvii molli contro Como e Roma. Ma la Fiorentina tiene botta e si difende con ordine.

Pian piano la squadra di Palladino esce con il palleggio. Lunghissime trame nella metà campo granata senza tuttavia trovare lo sfogo su Kean. Al 16' Adams si fa male e deve lasciare il campo al giovanissimo Njie (classe 2005). L'attaccante inglese ha lamentato problemi muscolari dopo un tiro da fuori area ben controllato da Ranieri. Un tiro di Colpani parato facilmente da Milinkovic-Savic ('27) e siamo al momento svolta del primo tempo. Al 41' Ranieri verticalizza il gioco, Maripan sbaglia la lettura difensiva, Kean s'infila tra lui e Milinkovic-Savic e con il piatto appoggia in rete. Vantaggio della Fiorentina grazie a una frittata del difensore cileno.

La ripresa inizia senza cambi. I tifosi del Toro chiedono una reazione alla squadra. Pedersen scende sulla destra (50'), palla a rimorchio per Tameze che da buona posizione spara alto. Poco dopo ci prova anche Sanabria in rovesciata: soluzione fuori misura. A cavallo dell'ora di gioco classica girandola di sostituzioni. Nella Fiorentina escono Richardson, Colpani e Sottil, entrano Adli, Ikoné e Kouame. Nel Torino fuori un impalpabile Sosa e Tameze, dentro Lazaro e il ristabilito Ilic. Kouame ci prova subito con un tiro che finisce in curva.

Al 71' la Fiorentina corre un gran rischio. Pedersen sfugge sulla fascia a Gosens e solo davanti a De Gea coglie in pieno il palo lontano con un diagonale secco. Palladino si copre e manda in campo Mandragora al posto di Beltran. Il centrocampista viola entra e batte subito una punizione ('75) che coglie il palo esterno dopo aver aggirato la barriera. Nel finale fuori Kean e dentro Biraghi per rispondere all'assalto granata, ma l'occasione migliore per segnare in pieno recupero ce l'ha Dodo (bravo Milinkovic-Savic a salvare di piede). Non succede più niente. I tifosi granata contestano, la Fiorentina festeggia la settima vittoria consecutiva con il gruppo viola in festa sotto il settore ospiti.

TABELLINO TORINO-FIORENTINA 0-1

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic (33’ s.t. Karamoh), Ricci (33’ s.t. Linetty), Tameze (19’ s.t. Ilic), Sosa (19’ s.t. Lazaro); Adams (17’ s.t. Njie), Sanabria. All. Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson (18’ s.t. Adli), Bove; Colpani (18’ s.t. Icone), Beltran (30’ s.t. Mandragora), Sottil (18’ s.t. Kouamé); Kean (40’ s.t. Biraghi). All.: Palladino.

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 41’ p.t. Kean (F)

Ammoniti: 22’ s.t. Ilic (T), 29’ s.t. Ricci (T), 46’ s.t. Bove (F)