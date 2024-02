Playlist serie A: CDK come Annalisa, e Belotti vince...La noia

De Ketelaere- Annalisa. “Mi lasci sprofondare prima, e dopo su, appena mi riprendo ti lascio un messaggio”. Il Milan l’ha lasciato andare in prestito all’Atalanta questa estate dopo una stagione deludente in rossonero. Prima l’oblio, ora la rinascita; le prestazioni straordinarie del talento belga cominciano ad essere tante, l’ultima contro il Genoa condita da un gol stratosferico. Stop tra le linee e tiro diagonale fulminante, una vera e propria saetta. Un gol da far vedere alle scuole calcio.. De Ketelaere si è ripreso e al Milan il messaggio l’ha lanciato forte e chiaro.

Theo Hernandez- Irama. Dopo un inizio stagione sottotono, Theo sta tornando ai suoi livelli, e il Milan ne aveva bisogno. “Quando tu non c’eri passavano i mesi, e in un secondo tutto intorno era invisibile”. Nei mesi in cui Theo ha reso meno, il Milan ne ha risentito, il francese è fondamentale per il gioco di Pioli. Il gol di domenica contro il Napoli ha portato i tre punti per un match vinto di corto muso, proprio grazie alla progressione in inserimento del terzino numero 19. Sono 4 i gol in campionato per Hernandez, con l’augurio che possano essere sempre di più…

Belotti- Angelina Mango. “Quasi quasi cambio città, che a stare ferma a me mi viene la noia” Cambiare città era ciò di cui aveva bisogno il Gallo per ritrovare il gol e la nazionale. Nella prima partita da titolare con la Fiorentina è proprio lui ad aprire le danze di un match che vedrà i Viola dilagare ai danni del Frosinone. Grinta e tenacia non sono mai mancate nemmeno a Roma, ma minutaggio e gol si. Chissà se la scelta di cambiare città non possa pagare, metà stagione per alzare la cresta e tornare in nazionale.