Playlist serie A: il Napoli piange come Irama, Juve da corsa con Coez e Frah Quintale

Ecco la playlist della serie A che chiude il 2023 e apre il 2024.

Irama-Napoli. Il Napoli continua a faticare in campionato, reduce da un misero pareggio ottenuto in casa contro il Monza. “Una lacrima se penso a te” una canzone perfetta quella di Irama per descrivere il momento che stanno passando i tifosi azzurri. Il Napoli del passato sembra essere un ricordo ormai lontano, la brillantezza che ha contraddistinto la squadra partenopea non c’è più. Chissà se potremmo mai rivedere un gioco di quella portata… Gazzelle-Isaksen. “Ora che ti guardo bene” sembri essere il giocatore che ha incantato il campionato danese la scorsa stagione. L’esterno della Lazio si è finalmente sbloccato con una super prestazione condita dal primo gol stagionale e un assist. L’impressione era che servisse una scintilla per sbloccare il talento classe 2001, che finalmente è stato protagonista nel match vinto dalla Lazio per 3-1 contro il Frosinone. La speranza che potremo “guardare bene” Isaksen nella seconda parte di stagione è forte, il talento sicuramente non manca. Coez, Frah Quintale-Juventus. Dopo il pareggio dell’Inter a Marassi, la Juve aveva una ghiotta occasione per accorciare il primo posto. Nella sfida contro la Roma i bianconeri vincono nuovamente di misura. “Che colpa ne ho” se amo il corto muso? Nessuna! Una Juve cinica vince nuovamente per 1-0, l’importante erano i tre punti che sono stati prontamente ottenuti. Tranquilla vecchia signora, non è una colpa vincere di corto muso, ma una grande qualità !