Playlist Serie A: Simic come Elodie, il Bologna è ‘Unstoppable’

Simic-Elodie. A causa dell’emergenza difesa In casa Milan, il giovane prospetto classe 2005 Jan Carlo Simic sarebbe dovuto partire titolare nella retroguardia rossonera. Nonostante ciò le scelte di Pioli sono state differenti, visto il parziale recupero di Kjaer, il giovane difensore serbo partirà dalla panchina per poi subentrare precocemente al ventiquattresimo minuto a causa dell’infortunio di Pobega. Diciassette minuti più tardi il gol che gli cambierà la vita, palla in mezzo di Leao e a concludere proprio lui, Simic. Un esordio da sogno come nelle più belle favole, emozione travolgente, “ok. Respira” prenditi il tuo tempo per goderti questo momento e torna con la testa subito in partita. Sulle note di Elodie l’esordio da sogno della giovane promessa del Milan, con il dovere di respirare, stare calmi e proseguire questo meraviglioso viaggio.

Bologna-Sia. Continua a strabiliare uno strepitoso Bologna, che batte per 2-0 la Roma di Mourinho nello scontro diretto per il quarto posto. Il Bologna delle meraviglie è “Unstoppable”, una corsa verso la gloria che sembra destinata a durare. Solidità, efficienza e bel gioco: tutte le caratteristiche che deve avere una grande squadra, e il Bologna sta dimostrando a suon di risultati di essere tale. “I put my armor on, I’ll show that I am unstoppable!”, Il Bologna la sua armatura l’ha messa, pronta a combattere per un Europa, che rispetto ad inizio anno è tutt’altro che lontana.

Lautaro/Thuram-Edoardo Bennato. Sono sicuramente la coppia d’attacco del momento, complici, cinici e con una grande intesa. Nell’ultima partita contro la Lazio hanno messo entrambi lo zampino, per siglare una vittoria importantissima. È impressionante notare l’altruismo reciproco che li contraddistingue, nessuna mania di protagonismo mette ombra sulla loro alchimia di campo.” Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidar!” E l’Inter lo sa di aver trovato una coppia di attaccanti formidabile, un duo per far sognare i tifosi, perché “non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te”.