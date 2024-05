Playoff Eccellenza. Doppietta di Avinci. Il Magenta vince l’andata col Tramin

Vittoria importante per il Magenta, che al Plodari supera per 2-1 gli altoatesini del Tramin nella gara d’andata della semifinale playoff nazionale d’Eccellenza. Prima occasione della gara al 21’, Pomella manda alto per gli ospiti. Risponde il Magenta con il colpo di testa di Avinci. Al 28’ il piazzato di Pedrocchi, alto, quindi Cominetti al 43’ svirgola una buona opportunità. Nella ripresa il Magenta rientra determinato ed è subito pericoloso con Papasodaro, quindi all’8’ Cominetti si fa anticipare da Zelger al momento della conclusione. Poco dopo, al 13’, il vantaggio gialloblù: testa di Nossa, fallo di mano di un difensore e rigore che il centravanti Avinci (nella foto) trasforma alla sinistra del portiere.

Il pareggio arriva presto, al 18’ con Pfitscher, che rilancia le speranze degli ospiti, pericolosi ancora al 24’ con Nossa e poi di nuovo al 29’ con l’autore del pareggio. Al 37’ la svolta del match: Avinci insacca di testa, consentendo alla propria squadra una gestione tranquilla del finale di partita. Ora sarà importante per i gialloblù, domenica prossima nella trasferta altoatesina, non dilapidare il vantaggio acquisito e cercare di conquistare la finale playoff nazionale che spalanca la porta alla serie D.Luca Di Falco