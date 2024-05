Playoff Eccellenza. Un guizzo per tempo. Un bel Ciliverghe batte la Pro Novara

La sfida per accedere alla finale che vale l’accesso in serie D tra Ciliverghe e Pro Novara rimane del tutto aperta, ma grazie al 2-1 conquistato ieri nel match casalingo, la squadra gialloblù può guardare al ritorno che si giocherà in Piemonte domenica 2 giugno (con inizio alle 16) con la fondata speranza di riuscire a far fruttare il risultato dei primi 90’. Le reti sono arrivate sul finire del primo tempo con Bresciani e, in avvio di ripresa, con Minessi. Una situazione che conferma la stagione da protagonista vissuta dalla formazione di mister Quartuccio (nella foto), che non solo è stata a lungo la principale rivale dell’Ospitaletto capolista, ma si è distinta pure in Coppa Italia per un ruolino di marcia che sta trovando ulteriore conforto in questo percorso post season. A Ciliverghe la partita si accende sin dai primi minuti, ma le due difese giocano con grande attenzione e mantengono il risultato bloccato sullo 0-0. Quando sembra che il nulla di fatto sia destinato ad accompagnare le due contendenti all’intervallo, arriva lo spunto di Bresciani, che al 45’ trafigge Cavalleri. Dopo 6’ della ripresa arriva il raddoppio di Minessi, ma la Pro Novara resta in partita con grande determinazione e al 16’ firma con Caporale la rete del definitivo 2-1 che rende il ritorno tutto da gustare. L.M.