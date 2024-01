Poker casalingo. Il Lama è esagerato. Piegata l’Angelana

LAMA

4

ANGELANA

1

LAMA: Mariangioli, Bartoccini, Volpi, Bernicchi, Petricci, Cappellacci, Osakwe, Simeone, Braccalenti, Lignani, Mariotti. A disp.: Scarselli, Tugliani, Ferri, Laurenzi, Valenti, Bernardini, Cano, Bartolucci, Bartolini. All.: Borgo

ANGELANA: Buini, Pauselli, Melillo, Abbate, Subbicini, Sallaku, Ravanelli, Bartolini, Colombi, Ventanni, Luparini. A disp.: Fantini, Bocci, Bolletta, Vitaloni, Roscini A., Roscini N., Sorana, Lo Gelfo, Confessore. All.: Cotroneo

Arbitro: Antonelli di Foligno (Spena di Perugia-Polveri di Foligno)

Reti: 14’ pt e 28’ pt Volpi (L), 23’ st Bartolini (A), 25’ st Mariotti (L), 39’ st Cano (L).

NOTE: spettatori 200 circa.

Prima vittoria della gestione Caporali per il Lama che ritrova quei tre punti in un colpo solo che mancavano dal 29 ottobre. Sconfitta rovinosa invece per l’Angelana che scivola al quinto posto, incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Lama trascinato da un capitan Volpi sontuoso che firma la doppietta che spiana la strada ai bianconeri.