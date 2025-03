Il Gubbio affonda in trasferta: contro il Pontedera arriva il secondo ko consecutivo

Gubbio, 1 marzo 2025 - C’è tanto da fare. La seconda sconfitta consecutiva del Gubbio arriva dopo una partita vinta con merito dal Pontedera, che ha saputo interpretare meglio la gara sfruttando i buchi difensivi dei rossoblù, che dal canto loro non hanno saputo reagire non tanto nell’atteggiamento quanto nella concretezza negli ultimi metri.

La partita. Fontana non si snatura e mantiene il 4-3-3 spostando Corsinelli nella posizione di ala sinistra, mentre Menichini si affida al solito 4-2-3-1 con Vitali osservato speciale sulla trequarti. Dopo una prima fase di studio è subito chiaro il canovaccio della partita: il Gubbio prova a fare la partita ma si scopre, il Pontedera attende e verticalizza appena può. E il piano gara dei toscani, sfruttando al meglio il fuorigioco, dà i frutti sperati al 16°: sul lancio di Perretta è Vitali che si presenta davanti a Venturi, scavalcandolo con un delizioso scavino per l’1-0.

Passano quattro minuti ed è Ladinetti a premiare l’inserimento di Italeng, che resiste di fisico a Rocchi e con il destro firma il raddoppio. In entrambi i casi, è da rivedere la fase difensiva rossoblù, che per due volte ha lasciato liberi gli attaccanti granata la cui posizione di partenza è però dubbia. Il Gubbio prova ad alzare i giri del motore ma l’unica fiammata è al 37°, quando Spina ci prova da fuori ma Calvani respinge, Tommasini arriva per primo per il tapin ma spara addosso al portiere del Pontedera che si salva in corner. Nella ripresa è il Pontedera che va vicina al terzo gol. Al 50° Italeng viene fermato sul più bello per posizione di offside, mentre cinque minuti dopo è D’Avino che lo chiude al momento del tiro.

Il Gubbio sembra vivo ma è poco concreto soprattutto negli ultimi metri di campo, e Fontana prova a dare la scossa con i cambi (si rivede in campo anche Proietti, l’ultima volta era il 30 novembre): gli eugubini ci provano fino alla fine, ma i tentativi di Maisto all’84° e di Spina all’89° non trovano fortuna. L’esterno ex Crotone rende meno amara la sconfitta con il mancino che al 93° regala un minuto di (vana) speranza e chiude la gara sul 2-1.

PONTEDERA-GUBBIO 2-1, IL TABELLINO

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (st 41’ Maggini), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (st 46’ Pietra), Sala (st 46’ Espeche); Italeng. All. Menichini A disp. Vivoli, Vanzini, Pretato, Migliardi, Van Ransbeeck, Gaddini, Lipari, Sarpa.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Tozzuolo (st 18’ Maisto), Signorini (st 29’ Tentardini), Rocchi, D’Avino; Faggi (st 29’ Proietti), Rosaia (st 42’ Rovaglia), Iaccarino; Spina, Tommasini, Corsinelli. All. Fontana A disp. Bolletta, Tentardini, Di Massimo, Stramaccioni, Proietti.

ARBITRO: Gangi di Enna (Rignanese-Scribani)

MARCATORI: pt 16’ Vitali, 20’ Italeng, st 48’ Spina

NOTE: corner 2-7; ammoniti: Iaccarino, Scaccabarozzi, Signorini; recupero: pt 2’; st 4’.