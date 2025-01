Pontedera, un punto prezioso. Con la Ternana finisce 0-0

Terni, 6 gennaio 2025 – Il 2025 del Pontedera si è aperto con un preziosissimo 0-0 sul campo più difficile del girone, quello della Ternana (che per "colpa" di questo mancato successo è scesa al secondo posto a -2 dall'Entella). Il terzo clean sheet stagionale, secondo consecutivo, per altro ottenuto sul terreno della squadra più prolifica del girone B, consente ai granata di mantenersi sopra la linea rossa dei play out e di guardare con fiducia allo scontro diretto in chiave salvezza di sabato prossimo a Sestri Levante.

Al Liberati la squadra di Menichini ha saputo soffrire (soprattutto nella prima frazione) e tra un paio di parate decisive di Tantalocchi (entrambe su Romeo, una per tempo) e un paio di...interventi dei legni (entrambi nella ripresa su tiri di Romeo, dopo deviazione di Tantalocchi, e Martella) nel secondo tempo si è comunque creata in ripartenza tre situazioni pericolo. L'ultima delle quali clamorosa, con Italeng che a 7' dalla fine ha calciato su Vannucchi in uscita.

TERNANA-PONTEDERA 0-0, IL TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono (31’ st Donati), Capuano, Martella; Corradini (15’ st Aloi), De Boer; Romeo (36’ st Tito), Curcio (15’ st Ferrante), Cicerelli; Cianci. A disp: T. Vitali, Patanè, Mattheus, Trifelli, Carboni. All. Abate

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti (45’ st Sala); P.Vitali (36’ st Corona), Pietra (1’ st Van Ransbeeck), Ianesi (30’ st Espeche); Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Ambrosini, Benucci. All. Menichini

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino

NOTE: spettatori 4.447; ammoniti Martella, Van Ransbeeck, Romeo, Italeng, Ladinetti; angoli 15 a 3