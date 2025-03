Prato, ad Imola è Di Stefano a regalare la vittoria ai biancazzurri

Imola, 1 marzo 2025 - Il Prato si mette alle spalle le due recenti sconfitte consecutive e trionfa in trasferta al Romeo Galli di Imola. In occasione dell'anticipo della 26° giornata del girone D di Serie D, i biancazzurri si impongono 1-0, sfruttando al meglio l'unica occasione costruita nell'arco del match. Match che viene deciso nella ripresa dal sigillo di Di Stefano.

La cronaca

Fin dalle prime battute il copione della gara è piuttosto chiaro: i locali controllano il possesso, seppur alle prese con le cattive condizioni del terreno, mentre i lanieri si difendono, provando - invano - ad affidarsi all'arma del contropiede. La compagine allenata da D'Amore si aggrappa soprattutto alle folate sulla sinistra di Agbugui. E' proprio da due suoi cross che nascono le occasioni, al 36' e al 44', per Pierfederici, che prima manda alto sopra la traversa il pallone di testa, poi in girata non inquadra il bersaglio grosso. All'intervallo il risultato è fermo sullo 0-0, con il Prato non pervenuto in fase offensiva.

La ripresa sembra partire sulla medesima falsariga, ma al 54' si registra l'episodio che cambia le sorti del match: sull'unica sbavatura della difesa dell'Imolese, Cozzari lancia Di Stefano, che buca Adorni e porta - piuttosto a sorpresa - i biancazzurri in vantaggio. I padroni di casa accusano il colpo e, nonostante le sostituzioni, non riescono a rendersi particolarmente pericolosi. Tanto che bisogna attendere l'80' per assistere ad una conclusione verso le specchio difeso da Gariti: la lascia partire Mattiolo, ma non crea grattacapi al portiere ospite. Più insidioso il tiro cross di Garavini all'86': Gariti non si fa sorprendere. L'assalto dell'Imolese produce solo delle mischie in area avversaria, l'ultima delle quali - proprio sul gong finale - non viene sfruttata da Raffini. E così può scattare la festa del Prato.

IMOLESE-PRATO 0-1, IL TABELLINO

IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Ballanti (dall'83' Elefante), Dall’Osso, Ale; Barnaba (dal 66' Mattiolo), Vlahovic, Brandi, Agbugui (dal 66' Garavini); Manes (dall'83' Manzoni); Pierfederici (dal 58' Raffini), Melloni. A disposizione: Lopez, Gasperoni, Lolli, Cocchi. Allenatore: D’Amore.

PRATO (3-4-1-2): Gariti; Videtta (dall'83' Diana), Conson, Galliani; Limberti (dal 71' Giusti), Innocenti (dal 53' Remedi), Mazza (dall'83' Azizi), Girgi; Di Stefano (dal 76' Alessio Rossi); Iuliano, Cozzari. A disposizione: Fantoni, Ciavarelli, Alessandro Rossi, Scarafoni. Allenatore: Mariotti.

Arbitro: Emanuele Valdmann di Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Saracino di Ragusa e Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto.

Marcatori: Di Stefano al 54'.

Note: ammoniti Brandi, Girgi, Agbugui, Dall'Osso, Giusti, Mariotti. Recupero 1’ pt, 6' st.

Francesco Bocchini