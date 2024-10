Prato-Tuttocuoio. Prodezza di Massaro. Vittoria al fotofinish

PRATO

0

TUTTOCUOIO

1

PRATO (3-5-2): Fantoni; Giusti, Conson, Diana; Limberti (30’ st De Ferdinando), Marino, Remedi, Rossi (15’ st Marigosu), Girgi; Romairone (26’ st Magazzù), Moreo (15’ st Barbuti). A disp: Ricco, Videtta, Perugi, Preci, Moussaid. All. Ridolfi.

TUTTOCUOIO (3-4-1-2): Carcani; Moretti (21’ st Contipelli), Salto, Veron; Sansaro (38’ pt Russo), Centoze, Lorenzini, Haka (33’ st Beghetto); Fino (43’ st Ciotola); Massaro, Di Natale (25’ st Benericetti). A disp: Dainelli, Renda, Pisco, Salvatore. All. Firicano.

Arbitro: Iorfida di Collegno.

Marcatore: 50’ st Massaro

Note: 350 spettatori circa.; ammoniti Massaro, Marino, Veron, Diana, Fino, Beghetto.

PONTE A EGOLA - Una rete di Massaro 5’ oltre il novantesimo (terza personale dell’attaccante) ha dato al Tuttocuoio una preziosissima vittoria sul terreno del Prato nonché i primi punti in trasferta dopo due sconfitte. Il centravanti neroverde è stato abilissimo a sfruttare una ripartenza, concludendo con tocco ravvicinato in scivolata un traversone dalla sinistra. Il gol-partita è il coronamento di una gara che la squadra dell’ex Firicano ha condotto con autorevolezza, riuscendo nella ripresa a creare tre occasioni per sbloccare il match: al 1’ con Massaro (respinta di Fantoni) e sulla ribattuta con Lorenzini (palla fuori di poco) al 40’ con Benericetti (parata di Fantoni). Carcani invece aveva tremato soprattutto nel cuore della prima frazione di gara, quando Limberti non era riuscito a centrare la porta da distanza ravvicinata, e al 34’ della ripresa, volando per deviare un insidioso destro di Barbuti. Unica nota negativa, l’infortunio a Sansaro, nel primo tempo, con il Tuttocuoio che si prepara ad un’latra trasferta da brividi, quella di Pistoia. Risultati 5a giornata girone D: Vis Modena-San Marino 3-4, Corticella-Riccione 3-3, Fiorenzuola-Imolese 1-1, Lentigione-Pistoiese 0-0, Prato-Tuttocuoio 0-1, Progresso-Piacenza 0-0, Ravenna-Sasso Marconi 1-2, Sammaurese-Zenith Prato 1-2, Tau Altopascio-Forlì 2-1. Classifica: Tau Altopascio 15, Forlì, Imolese, Sasso Marconi 10, Tuttocuoio, Vis Modena 9, Pistoiese, Piacenza 8, Lentigione, San Marino 7, Ravenna 6, Prato, Fiorenzuola 5, Riccione, Zenith Prato, Corticella 4, Sammaurese 2, Progresso 1.

s.l.