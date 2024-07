Premi e valori, questo è il calcio vero. I Dilettanti sono un Gran Galà. Trionfo per 52 società lombarde: "Il volontariato conta come i gol»

A poca distanza dalla Casa Azzurri milanese, in cui sabato sera gli appassionati hanno assistito con ben poca gioia alla sconfitta della nazionale italiana contro la Svizzera negli ottavi di Euro 2024, il calcio dilettantistico lombardo ha vissuto venerdì il suo evento di chiusura della stagione 2023/24, il “Gran Galà del calcio - Il Valore Sociale dei Dilettanti“. Il teatro era quello dell’Auditorium Gaber, proprio in piazza Duca d’Aosta, dove si è riunito un movimento che conta oggi 182mila tesserati.

Alla fine ne sono state premiate 52 per i titoli vinti al termine della “maratona“, con grande soddisfazione anche per quanto fatto vedere dalle Rappresentative lombarde: al Torneo delle Province hanno infatti trionfato l’Under 15 e l’Under 17 maschile, mentre la femminile è arrivata seconda. La serata ha visto l’intervento del Presidente nazionale Giancarlo Abete attraverso un video-messaggio ed è stata l’occasione anche per la consegna dei riconoscimenti ai club che hanno dato vita a “Distretti - Calcio e Valore Sociale per una (Nuova) Cultura Sportiva“, il progetto promosso dal Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND che ha come obiettivo quello di riportare il valore sociale al centro del dilettantismo e di aiutare le società ad aumentare la propria attrattività.

"È stata un’annata particolare, complicata e allo stesso tempo entusiasmante per il calcio dilettantistico lombardo - ha detto Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND -. La prima stagione con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport ha fatto emergere tutte le complessità di questa legge e le difficoltà enormi che le nostre società devono affrontare quotidianamente. Sul tema c’è ancora tanto da fare, ma restiamo fiduciosi nel lavoro del Ministro Abodi. Sotto il profilo sportivo è stata un’annata straordinaria: dai successi al Torneo delle Regioni alle tante squadre lombarde che si sono fatte valere in tutta Italia. Ritengo poi che abbiamo fatto un enorme lavoro sotto l’aspetto della Responsabilità Sociale e le parole del Presidente Abete ci gratificano e ci spingono ad andare avanti in questa direzione per dimostrare di essere il Comitato traino anche di questo tema". Il numero uno nazionale della Lega Dilettanti, nel suo intervento, ha infatti elogiato le società che hanno aderito il progetto e che avranno il ruolo di fare da ambasciatrici dello stesso.

L’idea è quella di spingere su determinati punti cardine: generare consapevolezza nei club di essere calcio e valore sociale, essere esempio di una nuova cultura sportiva che migliori la reputazione e renda noto l’enorme impatto sociale del calcio dilettantistico sul territorio, migliorare le attività per proporsi agli enti pubblici e privati, alle fondazioni e alle aziende che hanno interesse a supportare il valore sociale e a crearlo nella propria realtà locale, migliorare la sostenibilità ambientale consumando meno acqua, plastica e Co2 e creare progetti in favore dei diritti umani.

"Voglio ringraziare di cuore per l’impegno, per il coraggio, per l’intuito e la disponibilità tutte quelle società che stanno aderendo ad un progetto così innovativo come quello di Nuova Cultura Sportiva - ha aggiunto Ivo Licciardi, Consigliere Regionale con Delega alla Responsabilità Sociale e alla Sostenibilità Ambientale -. Non è facile comprenderne l’importanza né tantomeno esserne espressione. Questi club sono pionieri dell’espressione della LND moderna e del futuro. Una Lega che vuole innovarsi al suo interno e rendere poi noto al di fuori tutto il potenziale del calcio dilettantistico e del suo valore sociale che sono la più grande rete no profit sportiva d’Italia".