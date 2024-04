Premier League, 31esima giornata: Palmer ribalta lo United, non sbagliano Arsenal e City

Milano, 5 aprile 2024 - Turno infrasettimanale di Premier League che regala ben 29 gol divisi nelle dieci partite disputate. Non hanno tradito le attese Chelsea e Manchester United che hanno dato vita a una delle migliori partite, soprattutto se tifosi neutrali, di tutta la stagione: un rocambolesco 4-3 finale in favore dei Blues, con due reti al 100' e 101' dell'eroe di serata Cole Palmer. Davanti a tutti continuano a marciare indisturbati Arsenal, Manchester City e Liverpool: la squadra di Arteta ha battuto senza troppi problemi il Luton per 2-0, i Citizens ci sono andati giù ancora più pesanti con l'Aston Villa (4-1) e i Reds hanno battuto 3-1 lo Sheffiel. La sconfitta degli uomoni di Emery però non è colta a dovere dal Tottenham, che insegue il quarto posto, visto che in casa del West Ham è arrivato un pareggio. Ripercorriamo tutti i match.

Tutti i match della 31esima giornata

Turno infrasettimanale che si è aperto martedì con il pareggio tra Newcastle ed Everton. Le Magpies la sbloccano subito con il solito Alexander Isac dopo 15' e controllano per buona parte della partita, sfiorando più volte il doppio vantaggio. La beffa arriva a due dalla fine quando viene fischiato un rigore per le Toffees e trasformato da Dominic Calvert-Lewin. Successo importante del Nottingham Forest contro il Fulham per 3-1. Partita approcciata benissimo dai padroni di casa che in venti minuti sono già avanti di due reti grazie a Hudson-Odoi (9') e Wood (19'). Prima di andare negli spogliatoi c'è anche il tempo per fare 3-0 con Gibbs-White. Nella ripresa il Fulham prende campo e il pallino del gioco, Adarabioyo la riapre al 49', ma il Nottingham si difende bene per tutta la ripresa subendo solo lo sterile possesso palla ospite e portando a casa i tre punti. Vittoria che permette agli uomini di Nuno Espirito Santo di uscire momentaneamente dalla zona rossa, ora sono al 17esimo posto a +3 dal Luton. Pareggiano 1-1 Burnely e Wolverhampton, con la squadra di casa che va avanti con Jacob Bruun Larsen al 37' e controlla per buona parte del match. In chiusura di primo tempo Eayan Ait-Nouri trova il gol del pareggio con cui si chiuderà la partita. Il mancino potente da distanza ravvicinata di Justin Kluivert al 79' permette al Bournemouth di passare sul Crystal Palace, centrando così una vittoria che ha il sapore di salvezza. Sfida con vista Europa tra West Ham e Tottenham: gli uomini di Myes inseguono il sesto posto, mentre quelli di Postecoglu sono a meno tre dall'Aston Villa quarto. Pronti, via e Brennan Johnson stappa la sfida dopo 5' minuti su assist di Timo Werner. Molto attivo sui due fronti Udogie, che ha spesso messo in difficoltà la difesa del West Ham. Hammers che pareggiano al 19' su calcio d'angolo con la girata di testa del capitano Kourt Zouma. Non tanti squilli nella ripresa, se non un bel tiro di Antonio neutralizzato da Vicario e un sinistro fuori di poco di Paquetà. Arriviamo a mercoledì, con il pari senza reti tra Brentford e Brighton & Hove Albion. Gli uomini di De Zerbi sfiorano il vantaggio con Gross e Joao Pedro, mentre dall'altra parte il più pimpante è Ivan Toney. Nel secondo tempo qualche occasione sia da una parte che dall'altra, con Buonanotte, Adingra e Veltman protagonisti, ma tra Bees e Seagull finisce 0-0. Vince l'Arsenal 2-0 contro il Luton Town. I Gunners vanno avanti al 24' con Odegaard, bravo a chiudere una bella triangolazione con Havertz. Si gioca a una metà campo sola e poco prima della pausa Hashioka regala il doppio vantaggio con una sfortunata autorete. Nella ripresa ritmi più compassati e l'Arsenal col possesso palla addormenta la partita senza rischiare nulla di che. Risponde subito il Manchester City di Guardiola che vince 4-1 contro l'Aston Villa. Protagonista della sfida Phil Phoden: tripletta a cavallo dei due tempi e gara in ghiaccio. Primo gol all'11' con Doku che va via sulla destra e mette in mezzo per Rodri che di prima non sbaglia. Dopo meno di dieci minuti Rogers scambia con Duran e con un destro in diagonale batte Ortega. E ora sale in cattedra il talento inglese: punizione magistrale in chiusura di primo tempo e 2-1. Al 62' ancora Phoden che centra l'angolino basso per la doppietta personale, poi tempo sette minuti che arriva il tris: sinistro preciso dal limite che termina sotto l'incrocio. Arriviamo a giovedì con la vittoria del Liverpool contro lo Sheffield United per 3-1. Partono a trazione anteriore gli uomini di Klopp, che in ripartenza rischiano tanto con McAtee che sbaglia il possibile 0-1. Al 17' Grbic rinvia addosso a Nunez che si trova nel posto giusto al momento giusto, viene colpito dalla palla che carambola così in rete per il vantaggio. I ritmi si abbassano e al 59' arriva il pari: Hamer colpisce di testa, centra Bradley e la palla finisce in porta. Una rete che risveglia gli animi del Liverpool che inizia a dominare la partita e fa di tutto per ritornare col naso avanti, cosa he avviene al 76' con un siluro di Mac Allister. La sfida si chiude poi con il gol al 90' di Gakpo. Il big match della 31esima giornata va al Chelsea che vince in rimonta contro il Manchester United 4-3. Inizialmente c'è solo il Chelsea, che passa col tiro di Gallagher con un non perfetto intervento di Onana. Al 18' Antony commette fallo da rigore su Cucurella e Palmer trasforma per il 2-0. Si sveglia lo United: Caicedo butta via il pallone, Garnacho vola in porta e davanti a Petrovic non sbaglia. Dalot corre sulla corsia, mette in mezzo dolce per Bruno Fernandes che di testa pareggia. Prima della ripresa c'è anche tempo per il palo di Gallagher. Nel secondo tempo Antony trova Garnacho, Petrovic esce a vuoto e vantaggio United al 67'. Il Chelesa reagisce, c'è tempo anche perché il recupero è lunghissimo. Al 97' errore di Dalot che fa fallo su Madueke, ancora Palmer dal dischetto e altra rete. Sembra finita, sembra... perché l'ultima parola ce l'ha ancora Cole Palmer. Un minuto dopo il rigore, l'ex City da posizione defilata sulla destra calcia in porta, McTominay è sulla traiettoria, palla deviata, Onana non può farci niente, impazzisce Stamford Bridge, ha vinto il Chelsea 4-3, tripletta di Cole Palmer.

La classifica dopo 31 giornate

1) Liverpool 70* 2) Arsenal 68* 3) Manchester City 67* 4) Aston Villa 59 5) Tottenham 57* 6) Manchester United 48* 7) West Ham 45 8) Newcastle 44* 9) Brighton & Hove Albion 43* 10) Chelsea 43**

11) Wolverhampton 42* 12) Bournemouth 41*

13) Fulham 39 14) Crystal Palace 30* 15) Brentford 28 16) Everton 26* 17) Nottingham Forest 25 18) Luton Town 22 19) Burnley 19 20) Sheffield United 15* * una partita in meno / ** due partite in meno