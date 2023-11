Premier league. City e Liverpool non si fanno male

Termina 1-1 il big match della tredicesima giornata della Premier League tra il Manchester City e il Liverpool. Citizens in vantaggio nel primo tempo con Haaland, pari dei Reds a dieci dal 90’ con Alexander-Arnold. Con questo pareggio la formazione di Guardiola è stata scavalcata dall’Arsenal (30 punti) che ha espugnato il campo del Brentford per 0-1.

Curioso episodio nel corso della partita fra Citizens e Reds, perché mentre stavano giocando un aeroplano ha fatto dei giri nel cielo sull’impianto trasportando uno striscione su cui c’era scritto "Premier League corrotta".

Firmato dai tifosi dell’Everton. In questo modo i sostenitori dei Toffees hanno protestato contro la decisione della lega inglese di punire la loro squadra con dieci punti di penalizzazione. I Toffees, infatti, hanno violato i paletti del Fair Play Finanziario, mentre il Manchester City, accusata di 115 accuse violazioni, non è stato ancora processato, così come il Chelsea, altro club sotto indagine. Proprio i Blues londinesi oggi hanno subito una dura lezione sul campo del Newcastle rivale del Milan in Champions, che si è imposto per 4-1 grazie alle reti di Isak, Lascelles, Joelinton e Gordon. Il Brighton di Roberto De Zerbi è andato a vincere 2-3 in casa del Nottingham Forest.