San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0, pareggio a reti bianche per gli amaranto

Tavarnelle 6 ottobre 2024, Gara senza emozioni quella tra San Donato Tavarnelle e Unione Sportiva Livorno 1915. Allo stadio Pianigiani finisce 0-0 con entrambe le squadre che recriminano un’occasione clamorosamente fallita per parte. La prima, quella dei padroni di casa nel primo tempo, con Sylla che a tu per tu con il portiere viene ipnotizzato da uno strepitoso Tani. Per gli amaranto invece l’azione che lascia l’amaro in bocca è arrivata al novantesimo con Simone Rossetti che, al primo vero cross in area di rigore, colpisce il palo dopo una bella girata di testa. Mister Paolo Indiani schiera nel suo 4-2-3-1 Filippo Tani in porta con Edoardo D’Ancona e Lorenzo Calvosa ai lati e Duccio Brenna e Giacomo Risaliti al centro.

In mezzo al campo Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini. Torna titolare anche Simone Rossetti, supportato dalla trequarti formata da Riccardo Capparella, Federico Dionisi e Federico Russo. Avvio molto soft per entrambe le squadre che non costruiscono azioni interessanti. Gli amaranto provano a farsi vedere nell’area di rigore avversaria poco prima della mezz’ora con un tiro di Russo che finisce altissimo sopra la traversa. Padroni di casa invece che sfruttano la corsia mancina per creare i principali pericoli, ma è attenta la difesa amaranto. La prima vera palla gol della partita è da parte del San Donato con Sylla che, a tu per tu con Tani, si fa ipnotizzare merito anche di una bellissima parata del portiere amaranto.

Dopo circa cinque minuti risponde l’US Livorno con Russo che, dopo un bello scambio con Dionisi, impensierisce non poco il portiere di casa con un bel destro incrociato. Finisce così un primo tempo senza emozione. La seconda frazione riparte con l’US Livorno che prova ad accelerare i ritmi della propria manovra. Al quarto d’ora della ripresa gli amaranto sfiorano la rete con Bellini che in mischia prova a sorprendere il portiere avversario con il mancino, ma il tiro è debole. Passano altri quindici minuti e l’unica altra azione della partita è sempre del Livorno con Dionisi che, da fuori area, non crea problemi a Leoni. I minuti scorrono e si arriva al novantesimo quando il Livorno prende un palo con Rossetti che, di testa, incorna benissimo il pallone che si stampa sull’incrocio. L’assedio finale non porta a niente e termina così la partita. Una prestazione brutta quella dell’US Livorno che fallisce la possibilità di “scappare” al primo posto in solitaria.

SAN DONATO TAVARNELLE-LIVORNO 0-0, IL TABELLINO

San Donato Tavarnelle (3-4-2-1): Leoni; Gistri, Bruni, Croce (57' Bonechi); Dema (46' Ascoli), Falconi, Vitali Borgatello, Carcani (69' Maffei); Senesi (59' Cecchi), Doratiotto (74' Manfredi); Sylla. A disposizione: Di Bonito, Menga, Seghi, Calonaci. All. Bonuccelli

US Livorno (4-2-3-1): Tani; D'Ancona (63' Arcuri), Brenna, Risaliti, Calvosa (54' Parente); Hamlili (82' Frati), Bellini; Capparella, Dionisi (77' Regoli), Russo (77' Malva); Rossetti. A disposizione: Cardelli, Luci, Marinari, Siniega. All. Indiani

Arbitro: Cortese di Bologna

Note: angoli 5-3, ammoniti Sylla, Calvosa e Gistri