Premier League, il Liverpool non sbaglia contro l'Ipswich. Vincono anche Arsenal e City

Roma, 26 gennaio 2025 – Il Liverpool fa il suo dovere, sconfiggendo l'Ipswich Town tra le mura amiche nel segno di Szoboszlai, Salah e Gakpo e mantenendo la distanza di sei lunghezze sul secondo posto, ora occupato solo dall'Arsenal. I gunners, infatti, vincono contro il Wolverhampton una partita più complicata del previsto, mentre il Nottingham Forest cade rovinosamente contro il Bournemouth, che si impone con il risultato di 5-0 sui Tricky Trees. Manchester City e Newcastle rimangono a pari punti in classifica: i primi superano il Chelsea nel big match dell'Etihad Stadium, mentre i secondi ribaltano la sfida contro il Southampton dopo essere passati in svantaggio. Conquista i tre punti il Manchester United contro il Fulham, mentre è notte fonda per il Tottenham: contro il Leicester arriva il quarto ko consecutivo in Premier League.

Le partite della ventitreesima giornata di Premier League

La prima gara del ventitreesimo turno è l'anticipo tra Brighton e Everton, nel quale arriva la vittoria degli uomini di Moyes per 1-0 grazie alla rete di Ndiaye su calcio di rigore al 42'. Per i Toffees, quella contro la squadra di Hurzeler è la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Tottenham, che gli permette di allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione, che ora dista sei lunghezze. Il Liverpool supera in scioltezza l'Ipswich Town e rimane saldamente a +6 sull'Arsenal in seconda posizione. Ad Anfield, gli uomini di Slot si portano sul 4-0 in poco più di un'ora di gioco con le reti di Szoboszlai (11'), Salah (35') e Gakpo (44' e 65'). Gli ospiti trovano il gol della bandiera al 90' con Greaves, inutile ai fini del risultato. Quella contro l'Ipswich Town è la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Slot, mentre per gli uomini di McKenna si tratta del terzo ko di fila. Vittoria in rimonta per il Newcastle, che recupera lo svantaggio iniziale contro il Southampton e porta a casa tre punti importantissimi per rimanere in zona Champions. Al St.Mary's Stadium passa in vantaggio la squadra di Juric con Bednarek al 10', ma tra il 26' e il 30' Isak ribalta la sfida con una doppietta, segnando rispettivamente il sedicesimo e il diciassettesimo gol in Premier League, e al 51' Tonali chiude definitivamente i giochi con la rete del 3-1. I Magpies reagiscono nel modo migliore alla sconfitta dello scorso turno contro il Bournemouth, mentre per il Southampton continua il momento negativo, con la sesta sconfitta di fila in campionato e una zona salvezza che sembra inarrivabile. L'Arsenal fatica più del previsto al Molineux Stadium, ma alla fine porta a casa i tre punti grazie alla rete dell'ex Bologna Calafiori al 74', in un match terminato in dieci contro dieci a seguito delle espulsioni di Lewis-Skelly per i gunners e di Joao Gomes per le Wolves. Questo successo, complice il ko del Nottingham Forest contro il Bournemouth, permette ad Arteta e i suoi di salire al secondo posto in solitaria. I Tricky Trees, infatti, subiscono la manita dal Bournemouth in trasferta e ritrovano una sconfitta dopo nove risultati utili consecutivi contando tutte le competizioni. Al Dean Court apre le marcature Kluivert al 9', poi Ouattara segna addirittura una tripletta tra il 55' e l'87', salendo a quota sei gol in Premier League. Il colpo di grazia è per mano di Semenyo e arriva al 91', per il 5-0 finale dei rossoneri sui Tricky Trees, che ora sono terzi con tre lunghezze in meno dell'Arsenal e tre in più di Manchester City e Newcastle. Il big match della giornata tra Man City e Chelsea se lo portano a casa i citizens, che all'Etihad Stadium sconfiggono i blues per 3-1. Il primo gol della partita è quello di Madueke al 3', con il City che pareggia i conti al 42' con Gvardiol e che poi supera definitivamente la squadra di Maresca con Haaland al 68'. Il terzo gol è ad opera di Foden e viene segnato all'87'. Con questo risultato, il Manchester City supera proprio il Chelsea in classifica e sale al quarto posto insieme al Newcastle. Il Leicester ritrova la vittoria contro un Tottenham che sprofonda sempre più giù: al Tottenham Hotspur Stadium passano in vantaggio gli Spurs con Richarlison al 33', ma Vardy e El Khannouss ribaltano la partita e regalano tre punti importantissimi al Leicester, che torna a far punti dopo sette gare ed esce dalla zona retrocessione. 2-1 anche del Brentford sul Crystal Palace, con Mbeumo e Schade che portano in vantaggio gli ospiti tra il 66' e l'80' ed Esse che prova a riaprire la partita all'85', senza però riuscire ad evitare la sconfitta per i suoi, la prima dopo sei risultati utili consecutivi. Aston Villa e West Ham si dividono la posta in palio: al Villa Park segnano Ramsey all'8' e Emerson Palmieri al 70' per l'1-1 finale. Al Manchester United basta la rete di Lisandro Martinez al 78' per sconfiggere il Fulham e centrare la seconda vittoria nelle ultime tre gare di Premier League.

Risultati Premier League giornata 23

Brighton – Everton 0-1 42' rig. Ndiaye (Eve) Liverpool – Ipswich Town 4-1 11' Szoboszlai (Liv), 35' Salah (Liv), 44', 65' Gakpo (Liv), 90' Greaves (Ips) Southampton – Newcastle 1-3 10' Bednarek (Sou), 26' rig., 30' Isak (New), 51' Tonali (New) Wolverhampton – Arsenal 0-1 74' Calafiori (Ars) Bournemouth – Nottingham Forest 5-0 9' Kluivert (Bou), 55', 61', 87' Ouattara (Bou), 91' Semenyo (Bou) Manchester City – Chelsea 3-1 3' Madueke (Che), 42' Gvardiol (Mci), 68' Haaland (Mci), 87' Foden (Mci) Tottenham – Leicester City 1-2 33' Richarlison (Tot), 46' Vardy (Lei), 50' El Khannouss (Lei) Crystal Palace – Brentford 1-2 66' rig. Mbeumo (Bre), 80' Schade (Bre), 85' Esse (Cry) Aston Villa – West Ham 1-1 8' Ramsey (Avl), 70' Emerson Palmieri (Wes) Fulham – Manchester United 0-1 78' Lisandro Martinez (Mun)

Classifica Premier League

Liverpool 53, Arsenal 47, Nottingham Forest 44, Manchester City 41, Newcastle 41, Chelsea 40, Bournemouth 40, Aston Villa 37, Brighton 34, Fulham 33, Brentford 31, Manchester United 29, Crystal Palace 27, West Ham 27, Tottenham 24, Everton 23, Leicester City 17, Wolverhampton 16, Ipswich Town 16, Southampton 6