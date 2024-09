Premier League, i risultati della quarta giornata: il north London derby è dell'Arsenal, Liverpool ko

Milano, 15 settembre 2024 - Nella quarta giornata di Premier League sorridono le due squadre di Manchester che vincono i rispettivi incontri: lo United contro il Southampton, mentre il City rimonta e batte il Brentford. L'appuntamento di giornata era a Londra, con il North London Derby tra Tottenham e Arsenal, vinto dalla squadra di Arteta per 0-1 grazie al difensore Gabriel. Sorridono anche Chelsea, Aston Villa e Newcastle, mentre il Liverpool viene fermato in casa dal Nottingham Forest. Ripercorriamo tutte le sfide della giornata di Premier League.

Tutti i match della quarta giornata

Quarto turno che si è aperto sabato con la netta vittoria del Manchester United in casa del Southampton. I padroni di casa partono bene e riescono anche a guadagnare un calcio di rigore che però viene sbagliato da Archer, parato da Onana. La gara da quel momento cambia completamente e sul ribaltamento di fronte arriva il vantaggio United: calcio d'angolo la difesa dei Saints si perde de Ligt, che insacca di testa e festeggia così il debutto da titolare. Il Southampton incassa il bis al 41' con Rashford: tiro preciso, leggera deviazione e Ramsdale battuto. La gara si innervosisce e al 78' i biancorossi vengono traditi dal loro capitano: Stephens interviene a gamba alta su Garnacho, espulsione e Saints in dieci. Il Manchester United controlla e trova anche il 3-0 al 96': palla geniale di Casemiro per Dalot, che pesca Garnacho che non sbaglia. Il Chelsea vince in casa del Bournemouth per 0-1, nonostante Sanchez sia miracoloso all'inizio su vari attacchi dei padroni di casa. All'86' passano i Blues grazie a Nkunku, che riceve da Sancho e insacca proprio nel finale. Negli ultimi minuti ancora decisivo Sanchez, l'MVP della gara. Vittoria per il Manchester City nel segno del solito Erling Haaland. Gli uomini di Guardiola partono malissimo: Wissa dopo 22 secondi approfitta di una respinta debole di Ederson e fa 1-0. Poi è assolo Citizens e al 19' arriva il pari: Haaland calcia forte in girata con il destro e sigla l’1-1. Poco dopo la mezzora di gioco la rimonta è già completata: lancio lungo di Ederson, Haaland resiste alla carica del difensore, si invola verso la porta e finalizza con un tocco morbido. Le Bees ci provano nel secondo tempo, ma non sono mai veramente pericolose dalle parti del portiere brasiliano. Ko inaspettato per il Liverpool che perde ad Anfield contro il Nottingham Forest. Luis Diaz e compagni partono fortissimo, con gli ospiti costretti a difendersi per tutto il primo tempo. Al 72’ gli uomini di Nuno Espirito Santo passano in vantaggio grazie all’asse dei due subentrati Elanga e Hudson-Odoi. Lo svedese cambia gioco in favore dell’ex Chelsea, che si accentra sul destro e fa partire una traiettoria a girare imprendibile per Alisson. Nel finale il Liverpool le prova tutte, ma la partita per i ragazzi di Arne Slot è stregata e finisce 0-1. Pareggiano 1-1 Fulham e West Ham. Il primo gol arriva al 24' con i Cottagers che passano avanti con il compo di testa di Raul Jimenez. Gli ospiti non sono mai davvero pericolosi nel secondo tempo e quando la gara sembra chiusa ecco il pareggio: al 95’ Danny Ings sigla l’1-1 finale, su assist di Bowen. Stesso epilogo, il pareggio, ma con un gol in più a testa tra Crystal Palace e Leicester. La partita la sblocca al 21' il solito Jamie Vardy. Per il secondo gol bisogna attendere il secondo tempo con Ndidi che serve il secondo assist di giornata e questa volta a finalizzare è Mavididi. Gli ospiti accorciano subito con Mateta e poi nel finale, al minuto 92, calcio di rigore per il Palace e i rossoblù riescono a strappare il punto, grazie alla trasformazione di Mateta, che gli vale la doppietta. Pareggio anche tra Brighton & Hove Albion e Ipswich Town con il punteggio di 0-0. Vittoria per l'Aston Villa contro l'Everton che rivive gli stessi, tremendi, momenti dell'ultima sfida quando si è fatto rimontare. Alla mezzora le Toffees sono infatti avanti di due gol con McNeil e Calvert-Lewin. I padroni di casa accorciano le distanze già con Watkins al 36'. L'attaccante e punto di riferimento trova poi doppietta e 2-2 al 58', mentre la rimonta si concretizza al 76' con il solito Duran, che sette minuti dopo il suo ingresso in campo segna su assist di Barkley e regala il 3-2 alla formazione di Emery. Nella giornata di domenica le ultime due sfide: il Newcastle passa in casa del Wolverhampton per 1-2. Al 36' vantaggio Wolves con l'ex Juventus Lemina. Al rientro dagli spogliatoi però i Magpies giocano meglio e prima pareggiano al 75' con Schar, poi tempo cinque minuti e Barnes completa la rimonta.