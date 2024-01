Premier League: pari tra United e Tottenham, torna De Bruyne e il City vince

Milano, 15 gennaio 2024 - Solo dieci squadre in campo in questa prima parte del ventunesimo turno di Premier League che, a causa di vari impegni di FA Cup e non solo, è spalmato su due fine settimana. Mancano, dunque, all'appello altrettante formazioni, ma una cosa che di certo non è mancata è lo spettacolo nelle cinque partite disputate. Dal pareggio tra Burnley e Luton Town con il gol in extremis degli ospiti, passando per i successi di Chelsea e City, questi ultimi in rimonta trascinati dal rientrante Kevin De Bruyne, fino al pareggio per 2-2 tra United e Tottenham. Ripercorriamo le cinque partite disputate questo fine settimana.

I risultati del weekend

Ventunesimo turno che si è aperto venerdì sera con l'anticipo tra Burnley e Luton Town, rispettivamente penultima e terzultima in classifica e dunque uno scontro che metteva in palio punti importantissimi per la salvezza. Gara terminata 1-1 con Carlton Morris che al 92' pareggia il gol di Zaki Amdouni realizzato nel primo tempo. Un punto a testa per le due squadre che rimangono divise sempre da quattro lunghezze in classifica. Una statistica curiosa: il Luton Town ha segnato 10 gol, dei 24 totali realizzati fin ora in campionato, negli ultimi dieci minuti di partita, si tratta quindi del 42% dei gol. Solamente il Liverpool ne ha segnati di più con 13, ma va precisato che la squadra di Klop ha realizzato 43 gol fin ora e, dunque, la percentuale è molto più bassa (30%), insomma avviso a tutte le squadre di Premier: mai dare per finiti Hatters. Sabato 13 è arrivata la vittoria di misura del Chelsea sul Fulham per 1-0 grazie al rigore in pieno recupero di primo tempo di Cole Palmer. Una partita bloccata, difficile per la squadra di Stamford Bridge che ha anche rischiato fino all'ultimo di subire la beffa. Chelsea che prova a rilanciarsi in classifica visto che si tratta del terzo successo consecutivo, ma rimangono comunque in nona posizione a quota 31 punti. Pareggio a reti bianche tra Everton e Aston Villa in una gara dai ritmi non propriamente classici della Premier League. Gli uomini di Emery passano in vantaggio al 18’ con Moreno che calcia da fuori area e batte Pickford, ma dalla sala Var giudicano però irregolare la rete dello spagnolo e le squadre tornano sullo 0 a 0. L'Everton porta via un punto importantissimo in chiave salvezza, allungando di misura sul Luton. Nella vittoria in rimonta del Manchester City per 2-3 sul campo del Newcastle c'è la firma, a caratteri cubitali, di Kevin De Bruyne. Il belga, al rientro, è decisivo con un gol e un assist. Il City passa in vantaggio con Bernardo Silva, poi la rimonta del Newcastle firmata da Isak e Gordon nel giro di 2’. Al 69’ Pep manda in campo De Bruyne (assente in Premier da 155 giorni per l’infortunio alla coscia), e in 5 minuti fa 2-2, poi al 91’ serve l’assist al classe 2003 Bobb per il gol vittoria. L'altra partita di cartello era la sfida del Teatro dei Sogni tra Manchester United e Tottenham terminata 2-2. La gara si sblocca dopo 3 minuti grazie all'ex Atalanta Hojlund che buca letteralmente la porta grazie al suo mancino, il pari Spurs arriva al 19’ di testa con Richarlison che segna il 6° gol nelle ultime sei gare di Premier League, a dimostrazione che il centravanti brasiliano sta vivendo un ottimo momento di forma. Al 38’ Udogie rischia l’autogol colpendo di testa il palo di Vicario e un minuto dopo United di nuovo avanti con Rashford, dopo splendida combinazione nello stretto con Hojlund. Sul finale di tempo, Romero centra la traversa, ma alla fine il pari arriva lo stesso: l’ex Juve Bentancur su assist del neo acquisto Werner fa 2-2 a inizio secondo tempo. Postecoglu ha dato spazio, negli ultimi minuti, anche all'ultimo arrivato Radu Dragusin.

Classifica dopo ventuno giornate

1) Liverpool 45*

2) Manchester City 43*

3) Aston Villa 43

4) Arsenal 40*

5) Tottenham 40

6) West Ham 34*

7) Manchester United 32

8) Brighton & Hove Albion 31*

9) Chelsea 31

10) Newcastle 29

11) Wolverhampton 28*

12) Bournemouth 25**

13) Fulham 24

14) Crystal Palace 21*

15) Nottengham Forest 20*

16) Brentford 19**

17) Everton 17

18) Luton Town 16*

19) Burnley 12

20) Sheffield United 9*

* una partita in meno

** due partite in meno