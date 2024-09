Prima amichevole nel nuovo stadio. L’Alma debutta con sconfitta a Fermignano

La lontananza da casa e i problemi extracampo non paiono aver spento la passione dei tifosi dell’Alma Juventus Fano, almeno non di tutti. Ieri, il club ha disputato la prima partita sul terreno che ne ospiterà gli incontri casalinghi nella prossima stagione, lo stadio di Fermignano, contro la Fermignanese (Promozione), e metà della tribuna, abbastanza piena per essere un’amichevole estiva, era occupata dai sostenitori granata. Non c’erano però striscioni di gruppi organizzati, né vecchie, né nuove formazioni, e non ci sono state manifestazioni di sostegno o contestazioni verso la gestione del club. Nulla anche lato Fermignano, i cui ultras, alla notizia che il club granata avrebbe potuto giocare nello stadio locale le partite del prossimo campionato (al momento l’Eccellenza, in attesa che sia discusso il ricorso presentato dalla Jesina), avevano pubblicato sui social un post di contrarietà al presidente dell’Alma, Salvatore Guida. A proposito di Guida, anche il patron era tra gli spalti, ma a fine partita ha preferito non rilasciare commenti al Carlino sull’andamento dell’incontro.

Passando al calcio giocato, a vincere è stata la Fermignanese per 2-1, con un goal per tempo (Fraternali dopo 10 minuti, deviando in rete un traversone, e Cantucci a metà ripresa). Ad accorciare per l’Alma, nel finale, è stato un goal confezionato dai due esterni Devon e Fofana. Proprio loro sono stati tra i miglior in campo di un Fano infarcito di giovani e apparso più indietro rispetto alla Fermignanese, nonostante la differenza di categoria, conseguenza, questa, anche delle difficoltà di dare continutà alla preparazione precampionato, visti i cambi forzati di stadio per gli allenamenti. Insieme a loro, buona la prova del centravanti Tassi, il giocatore più atteso, e del centrocampista Dommarco. Più squadra e più pronta è apparsa però la Fermignanese, che nel caldo di fine agosto ha mostrato sprazzi di gioco corale e creato maggiori pericoli, salvo calare nel finale e lasciare spazio al tentativo di rimonta avversario. Fermignanese, comunque, anch’essa piena di giovani. "Ne abbiamo 14, tutti prodotti dal vivaio a parte Santi, che però è con noi da due anni – spiega il presidente Augusto Bonaventura –. Farli crescere è uno dei nostri obiettivi stagionali. L’altro è entrare nei playoff: sono tre anni che ci andiamo vicini, ora vogliamo centrarli e oggi in campo ho visto una buona squadra, tonica, che può farlo".