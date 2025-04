Prima categoria, il recupero sul campo della Real Cameranese. Montemarciano, è solo pari

Un pareggio nel recupero di campionato nel girone B di Prima Categoria (valido per la 25esima giornata). Il Montemarciano non riesce ad andare oltre il pari sul campo del Real Cameranese (1-1). La squadra allenata da Caccia, soprattutto nel secondo tempo, cerca di cogliere la vittoria in rimonta. Perché sono i padroni di casa a scappare in vantaggio a inizio ripresa. E’ il 10’ quando su una punizione laterale di Anconetani la palla entra in rete deviata da Lucci con le proteste ospiti per una presunta spinta subita proprio da Lucci. Poco dopo la mezz’ora, al 33’, arriva il pareggio del Montemarciano con Magini che ribadisce in rete una corta respinta del portiere, dopo un tiro di Rossi. Il Montemarciano sale da solo in terza posizione. Nono posto per la Real Cameranese.

Prima Categoria (girone B). Classifica: Castelfrettese 59; Ostra 52; Montemarciano 47; Olimpia Marzocca 46; Fc Osimo 43; Borghetto 41; Borgo Minonna 39; Filottranese 34; Real Cameranese 32; Castelleonese 27; Castelbellino 26; Staffolo 24; San Biagio e Pietralacroce 23; Sampaolese 21; Labor 18.