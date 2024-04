Prima Categoria. Il Sassoferrato-Genga non si fa incantare. Vince a Pietralacroce e si conferma in testa Il Sassoferrato Genga vince contro il Pietralacroce consolidando il primo posto in Prima Categoria, Girone B. Prossimo turno: Borghetto-Olimpia Marzocca. In Girone C, la Settempeda guida la classifica. Prossimo turno: Pinturetta-Passatempese.